Nach Trennung: Megan Fox meistert Schwangerschaft alleine

Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) gehen nach ihrer Trennung im November 2024 endgültig getrennte Wege – und dabei erwartet das einstige Paar sein erstes gemeinsames Kind. Während die Schauspielerin, bekannt aus "Transformers", sich voll und ganz auf ihre Schwangerschaft konzentriert, scheint der Musiker mit dieser neuen Realität zu kämpfen. Laut Insidern wolle Megan nicht zurückblicken. "Megan geht unabhängig vorwärts und ist nicht daran interessiert, die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Megan konzentriert sich auf ihre Schwangerschaft und blickt nicht zurück. Sie ist tief verletzt darüber, wie die Dinge endeten, aber sie konzentriert sich auf die Heilung", versichert ein Informant gegenüber Us Weekly.

Machine Gun Kelly, dessen bürgerlicher Name Colson Baker lautet, soll hingegen versuchen, seinen Herzschmerz durch Selbstverbesserung zu bewältigen. Wie die Quelle weiterhin preisgibt: "Er konzentriert sich auf seine mentale Gesundheit und darauf, wieder in Form zu kommen. Er ist untröstlich, versucht aber, nach vorne zu blicken." Vor wenigen Tagen meldete sich der Sänger selbst auf Instagram und gab seinen Fans einen Einblick darin, wie er sich momentan entspannt. Denn der "Bad Things"-Interpret hat die hyperbare Sauerstoffkammer für sich entdeckt. Ein Foto zeigte ihn mit einem Journal und einem Buch auf dem Schoß in der Kammer sitzen.

Die beiden lernten sich 2020 am Set von "Midnight in the Switchgrass" kennen, verlobten sich zwei Jahre später, doch ihre Beziehung galt als turbulent. Ein Wendepunkt war offenbar ein Schicksalsschlag im Jahr 2023: Megan offenbarte damals öffentlich, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte, was die Beziehung weiter belastete. Nun strebt die Schauspielerin ein harmonisches Umfeld für sich und das Baby an und meidet bewusst jeglichen Stress. Mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (51), mit dem sie drei gemeinsame Söhne hat, steht sie weiterhin in engem Austausch. Machine Gun Kelly teilt eine Tochter aus einer früheren Beziehung mit seiner Ex-Partnerin Emma Cannon.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im September 2021

