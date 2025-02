Trotz Trennung: Machine Gun Kelly freut sich auf sein Kind

Machine Gun Kelly (34) kann die Geburt seines ersten Kindes mit Megan Fox (38) kaum erwarten, obwohl das Paar sich Ende des letzten Jahres getrennt hat. In einer Instagram-Story teilte der Sänger seine Euphorie: "Kann es kaum erwarten", schrieb er neben einem Zitat und fügte Baby-Emojis hinzu. Dabei ist das Verhältnis der beiden in den letzten Monaten turbulent gewesen. Megan, die das Kind in Kürze erwartet, soll sich nach einem Vorfall vor Thanksgiving entschieden haben, die Beziehung zu beenden, nachdem sie laut Medienberichten verdächtige Mitteilungen auf seinem Handy entdeckt hatte.

Die beiden Stars, die seit 2020 eine intensive, aber oft auch von Problemen überschattete Beziehung führten, freuen sich dennoch auf ihr gemeinsames Baby, nachdem sie in der Vergangenheit auch tragische Erlebnisse wie eine Fehlgeburt durchleben mussten. Wie Insider berichteten, möchte Megan in Zukunft auf ein harmonisches Co-Parenting-Arrangement mit Machine Gun Kelly hinarbeiten. Obwohl sie offenbar keine Ambitionen hat, die Beziehung wieder aufleben zu lassen, glaubt ihr Umfeld, dass sich die Dinge noch ändern könnten, sobald das Baby da ist. MGK hingegen scheint laut Freunden noch Hoffnung auf eine Versöhnung zu haben, auch wenn Megan diese Möglichkeit eher skeptisch sieht.

Im privaten Umfeld zeigt sich MGK immer wieder als engagierter Vater. Seine 15-jährige Tochter Casie, die aus einer früheren Beziehung stammt, spielt eine wichtige Rolle in seinem Leben. Von ihr teilte er ebenfalls kürzlich ein Foto, auf dem sie Volleyball spielt und schrieb dazu: "Stolz auf meine kleine Spielerin." Megan hingegen, die aus ihrer Ehe mit Brian Austin Green (51) drei Kinder mitbringt, hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie wichtig ihr die Familie ist. Trotz der aktuellen Trennung scheinen beide darauf bedacht, einen Weg für ein gutes Miteinander zu finden – besonders für ihr ungeborenes Kind.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Casie Colson Baker und Machine Gun Kelly im November 2021

