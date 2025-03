Offiziell: Abor & Tynna treten für Deutschland beim ESC an

Es ist entschieden: Das Geschwisterduo Abor & Tynna fährt für Deutschland zum Eurovision Song Contest nach Basel! In den vergangenen Wochen konnten sich die zwei Musiker bei "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland" gegen 3.000 Bewerber durchsetzen. Von Runde zu Runde begeisterten sie Stefan Raab (58) und seine Co-Juroren und konnten sich so ins heutige Finale kämpfen. Die letzte Entscheidung lag dieses Mal allerdings bei den Fans, die im Onlinevoting abstimmten – und die meisten Stimmen letztendlich Abor & Tynna und ihrem Song "Baller" gaben.

In der heutigen Show mussten die neun Finalisten des Wettbewerbs zunächst einen Coversong performen und dann ihren ESC-Song. Die Jury, bestehend aus Stefan, Yvonne Catterfeld (45), Nico Santos (32) und Conchita Wurst (36), wählte anschließend die fünf besten Künstler, für die die Fans im Onlinevoting abstimmen konnten. Neben Abor & Tynna standen Lyza, The Great Leslie, Leonora und Moss Kena zur Auswahl. Zum Schluss war es ein knappes Rennen zwischen dem Gewinner-Duo und Lyza, der nur knapp drei Prozent zum Sieg fehlten.

Stefan Raab und der Eurovision Song Contest – das ist längst Kult. Mit dem Sieg von Lena Meyer-Landrut (33) 2010 hat er TV-Geschichte geschrieben und das will er mit Abor & Tynna nun wiederholen. Bereits im Vorfeld kündigte der Moderator groß an, wie wichtig es ihm ist, beim ESC mit seinem gecasteten Act für Deutschland die meisten Punkte zu holen. "Ich bin kein Typ für Kompromisse. Nur damit hat man eine Chance, am Ende des Tages etwas zu gewinnen. Ich will gewinnen. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich will nicht Zweiter werden. Alles oder nichts", betonte er gegenüber dem ESC.

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Abor & Tynna bei "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?"

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Barbara Schöneberger und Stefan Raab bei "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?"

