ESC-Vorentscheid: Diese neun Musiker ziehen ins Finale ein

Die Spannung steigt immer weiter: Beim Halbfinale von "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" traten am heutigen Samstagabend 14 Acts an, um sich einen der begehrten Plätze im großen Finale zu sichern – der Sieger der Vorentscheid-Show tritt für Deutschland dieses Jahr am 13. Mai in Basel beim Eurovision Song Contest an. Neun Musiker und Bands haben es geschafft. Darunter Moss Kena, JULIKA, Benjamin Braatz und COSBY. Aber auch Abor & Tynna, Feuerschwanz, LEONORA, LYZA und The Great Leslie ziehen ins Finale ein.

Insgesamt hatten sich 24 Künstler und Bands aus 3.281 Bewerberinnen und Bewerbern für die erste Runde qualifiziert, von denen nun die besten 14 ihre potenziellen ESC-Songs im Halbfinale präsentierten. Die Hauptjury, bestehend aus Stefan Raab (58), Yvonne Catterfeld (45) und Elton (53), entschied heute Abend, wer ein Ticket fürs Finale bekommt – Unterstützung erhielten sie diesmal von Max Giesinger (36). Im Finale, das am 1. März stattfindet, liegt die Verantwortung für die Entscheidung dann nicht mehr bei der Jury, sondern einzig beim Publikum – der glückliche Sieger darf dann schließlich am 13. Mai in Basel Deutschland beim ESC vertreten.

Das Interesse an der neuen Vorentscheidsreihe von Stefan Raab war riesig, was sich nicht nur in der beeindruckenden Bewerberzahl widerspiegelt, sondern auch in der Vielfalt der Künstlerinnen und Künstler zeigt. Von Newcomern bis hin zu etablierten Musikern haben sich Talente aus unterschiedlichsten Genres durchgesetzt. Acts wie LEONORA aus Wuppertal, das Duo Abor & Tynna aus Wien und die Rockband Feuerschwanz sorgten mit ihren Performances für Begeisterung. Letztere werden im Netz schon als absolute Favoriten gehandelt.

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Willi Weber Elton, Yvonne Catterfeld, Stefan Raab, Max Giesinger und Barbara Schöneberger bei "Chefsache ESC 202

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Willi Weber Feuerschwanz bei "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?"

