Rückschlag: Neue Metastase bei Patrice Aminati entdeckt

Patrice Aminati muss einen herben Rückschlag verkraften: Bei der Frau von Daniel Aminati (51) wurde eine kleine Metastase entdeckt. Das erklärt der Moderator nun im Interview mit RTL. Doch wie geht es Patrice mit der schlimmen Nachricht? "Es ist ein Auf und Ab. Als Krebskranker gilt man erst nach zwei Jahren als geheilt. In meinem Stadium, weil es schon so viele Metastasen entwickelt hatte, erst nach fünf Jahren. Ich habe mich an das Leben mit den Krebstherapien gewöhnt, und es war auch klar, dass das auch wiederkommt", erklärt die junge Mutter.

Durch ihre regelmäßigen Untersuchungen sei die Metastase glücklicherweise schnell entdeckt worden. Die Behandlung folgt in der kommenden Woche. "Ich werde jetzt nächste Woche an der Stelle bestrahlt. Ich bekomme keine Chemos, es fallen nicht alle Haare aus. Aber durch die Bestrahlung fallen punktuell Haare aus, aber ich bin da absolut uneitel geworden. Alles, was mich am Leben hält, was unsere Familie aufrechterhält, das mache ich natürlich klaglos", betont sie. Vor allem ihre zweijährige Tochter Charly sei für sie ein großer Antrieb: "Das war für mich der größte Motor, keine Therapie oder Psychotherapie, sondern ein Kind zu haben, das ruft: 'Mama, ich will mein Einhorn!' Das hat mich am Leben gehalten. Ich kann hier nicht fehlen, ich muss da sein."

Im April 2023 machte der "taff"-Star öffentlich, dass bei seiner Frau schwarzer Hautkrebs festgestellt worden war. Seitdem nahm Patrice ihre Fans im Netz regelmäßig in ihren Alltag mit. Obwohl der Tumor und ein befallener Lymphknoten damals entfernt wurden, konnte die Immuntherapie nicht alle Krebszellen zerstören. Anfang des vergangenen Jahres wurde Patrice mitgeteilt, dass der Krebs Metastasen in Lunge, im Gehirn und am Auge gebildet hatte. Ihre Chancen standen damals nicht gut, doch sie bekam neue Medikamente, die den Krebs offenbar daran hinderten, weiterzuwachsen. Im Sommer hatte Patrice dann tolle Neuigkeiten zu verkünden: Sie war endlich frei von Metastasen.

Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati

Action Press / AEDT Patrice Aminati bei einem Event im Mai 2024