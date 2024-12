Weihnachts-News: Tallulah Willis und ihr Justin sind verlobt

Für Tallulah Willis (30) ist dieses Weihnachtsfest wohl ein ganz besonderes. Die Tochter von Demi Moore (62) und Bruce Willis (69) hat nämlich aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Sie und ihr Freund Justin Ace verbringen die Feiertage nämlich als frisch verlobtes Paar! Das gibt sie nun mit einem süßen Instagram-Beitrag bekannt. Die Schauspielerin teilt eine Reihe von Schnappschüssen ihres romantischen Antrags, bei dem sie mit einem mit Rosenblättern geschmückten Weg und vielen Kerzen überrascht wurde. Darüber hinaus präsentiert sie stolz ihren funkelnden Ring und holt sich dafür noch einen ganz besonderen Begleiter aufs Foto – den kleinen Chihuahua Pilaf von Mama Demi!

Ihren Post betitelt die 30-Jährige mit den Worten "Jeden Tag" – und darf sich in den Kommentaren über eine Menge Glückwünsche freuen. Auch ihre Schwestern scheinen ganz aus dem Häuschen über die Verlobungs-News zu sein. "Die schönste Liebe, die man erleben und wachsen sehen darf. Ich liebe euch beide so sehr. Justin, ich bin so glücklich, dass ich dich meinen Bruder nennen darf. Baby Lula, mein Geschenk, meine Königin, mein Herz ist so voll. Ich bin besessen von euch beiden", schwärmt Rumer (36). Scout (33) dagegen ist so begeistert, dass sie den Beitrag ihrer Schwester direkt in ihrer eigenen Story veröffentlicht. "Meine Engel haben sich verlobt", schreibt sie dazu.

Tallulah und Justin gehen nun schon eine geraume Zeit gemeinsam durchs Leben. Zuvor war sie mit ihrem Freund Dillon Buss verlobt, dieser trennte sich jedoch im Jahr 2022 von ihr, nachdem bei ihrem Papa Bruce Demenz und Aphasie diagnostiziert worden waren. Mittlerweile hat der Promispross aber sein Glück in dem Musiker gefunden – und macht das auch immer wieder im Netz deutlich. Erst kürzlich teilte sie ein Foto ihres Liebsten und schrieb dazu: "Deshalb lächle ich jetzt."

Anzeige Anzeige

Instagram / buuski Tallulah Willis und ihr Verlobter Justin Acee im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / buuski Tallulah Willis und Demi Moores Hund Pilaf im Dezember 2024

Anzeige Anzeige