Demenz: Demi Moore will immer für Bruce Willis da sein

Demi Moore (62) hat in einem Interview mit Variety offenbart, wie eng die Verbindung zu ihrem Ex-Mann Bruce Willis (69), der aktuell an Demenz leidet, weiterhin ist. Die Schauspielerin besucht den Hollywoodstar wöchentlich, um ihn und ihre gemeinsamen Töchter Rumer, Scout und Tallulah zu unterstützen. "Wir werden immer eine Familie sein, nur in einer anderen Form", erklärte Demi. Sie betonte, dass es für sie nie eine Frage gewesen sei, Bruce zur Seite zu stehen. "Das ist das, was man für die Menschen tut, die man liebt", meint die Schauspielerin.

In dem Gespräch sprach die 62-Jährige nicht nur über die Herausforderungen von Bruce’ Erkrankung, sondern auch über die besondere Dynamik innerhalb ihrer Patchwork-Familie. Nach der Scheidung hat das ehemalige Ehepaar einen Weg gefunden, trotz aller Veränderungen liebevoll miteinander umzugehen. Demi hofft daher, dass ihre Geschichte auch andere inspiriert: "Es gibt ein Leben nach der Scheidung. Es gibt eine Möglichkeit, mit Liebe zu Co-Eltern." Seit sich Bruce mit seiner neuen Frau Emma Heming Willis 2009 eine Familie aufgebaut hat, pflegen alle Beteiligten ein harmonisches Miteinander.

Demi und Bruce waren von 1987 bis 2000 verheiratet und galten lange als eines der Traumpaare Hollywoods. Trotz ihrer Trennung blieben die beiden eng verbunden und pflegen seither ein enges familiäres Verhältnis, das sie auch öffentlich zeigen. Sowohl bei großen Familienfeiern als auch in gemeinsamen Social-Media-Beiträgen wird deutlich, dass sie der Zusammenarbeit als Eltern große Bedeutung beimessen. Demi selbst hat oft betont, dass sie eine starke, moderne Patchwork-Familie anstrebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Willis und Demi Moore mit ihren Kids Rumer, Scout und Tallulah sowie Ashton Kutcher, Juni 2003

Anzeige Anzeige

Getty Images Bruce Willis im Juli 2018