Datingshows kommen für Chris Manazidis absolut nicht infrage

Chris Manazidis ist aktuell in der dritten Staffel Promis unter Palmen zu sehen. Dort flirtet Kim Virginia Hartung (29) immer wieder mit dem YouTuber, der die Avancen der Influencerin jedoch gekonnt abblockt. Im Promiflash-Interview verrät Chris, dass Datingshows ohnehin nichts für ihn sind: "Ich wurde auch letztes Jahr für die eine oder andere Datingshow angefragt, die habe ich aber sofort abgelehnt. Ich habe gesagt: 'Leute, da sehe ich mich nicht, das ist nicht meins.'"

Auch wenn der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat nicht für Kuppelformate zu haben ist, wäre er für andere Shows, in denen er sich beweisen kann, offen. "Formate, in denen man sich challenged, da bin ich für jeden Spaß zu haben", erzählt Chris im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Hauptsache Challenges, Hauptsache geile Games und Spaß."

Ganz spontan fällt Chris ein Format ein, an dem er ohne zu zögern teilnehmen würde. "7 vs. Wild ist natürlich auch so eine Sache, in der ich mich sehe. Da hätte ich auch richtig Bock, dran teilzunehmen", berichtet er im Interview mit Promiflash und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Also ich bin generell für coole, kreative und innovative Formate zu haben. Also Leute, sagt Bescheid, wenn ihr eine Maschine im Format haben wollt."

RTLZWEI Chris Manazidis, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Chris Manazidis bei "Promis unter Palmen" 2025

