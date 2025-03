Das macht Chris Manazidis an Reality-TV-Formaten so Spaß

Chris Manazidis wurde vor Jahren als Triomitglied des YouTube-Kanals Bullshit TV, gemeinsam mit Philipp und Sebastian Meichsner, bekannt. Seit einiger Zeit ist er aber auch aus Reality-TV-Formaten nicht mehr wegzudenken. Im Promiflash-Interview verrät der 38-Jährige, was ihm daran so viel Spaß macht: "Was mir am Reality-TV so sehr gefällt, überschneidet sich so ein bisschen mit YouTube. Und zwar sind das einfach die Challenges."

Chris sei jemand, der sich gern selbst herausfordert. Genau diese Möglichkeit sehe er in TV-Formaten wie unter anderem Kampf der Realitystars oder Promis unter Palmen, in denen er mitmachte. "Ich challenge mich gern selber, ich challenge mich gern gegen andere und ich behaupte mich gern und hab Spaß an den ganzen Games. Also wirklich, die Games stehen bei mir da an erster Stelle", erklärt Chris im Gespräch mit Promiflash.

Deswegen komme eine Kategorie an Formaten für den gebürtigen Griechen überhaupt nicht infrage: Datingshows. "Ich wurde auch letztes Jahr für die eine oder andere Datingshow angefragt, die habe ich aber sofort abgelehnt. Ich habe gesagt: 'Leute, da sehe ich mich nicht, das ist nicht meins'", erzählte Chris Promiflash. Formaten, in denen er sich beweisen kann, wäre er nicht abgeneigt.

Andreas Rentz / Getty Images Chris Manazidis, YouTuber

RTLZWEI Chris Manazidis, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

