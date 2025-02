Claudias "Promis unter Palmen"-Rückkehr überraschte Chris

Chris Manazidis und Claudia Obert (63) sind aktuell gemeinsam in der dritten Staffel Promis unter Palmen zu sehen. Im Gegensatz zu dem YouTuber ist das Format für die Modedesignerin nichts Neues – sie war bereits in der ersten Staffel des Erfolgsformats dabei. Dass Chris während der Dreharbeiten auf Claudia trifft, war für ihn eine große Überraschung, wie er im Promiflash-Interview erzählt: "Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich auf Claudia treffen würde, aber ich fand es umso cooler, dass sie es gemacht hat."

Chris schätzt besonders den Mut der 63-Jährigen, sich noch mal auf das TV-Abenteuer einzulassen. "Ich fand es umso cooler, dass sie gesagt hat, 'komm, ich komme jetzt noch mal zurück und zeig euch mal, wo der Frosch die Locken hat'", freut sich der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer und fügt hinzu: "Also die Claudia ist schon eine echte Powerfrau."

Den Grund für ihre erneute Teilnahme erklärte die Unternehmerin gegenüber Promiflash wie folgt: "Die haben mich so gequält und ich war dauernd im Mittelpunkt, dass ich das eigentlich auch genossen habe. Aber irgendwann habe ich gedacht: 'Ich als selbstständige Unternehmerin in der Fashion-Branche kann mir das nicht gefallen lassen. Ich muss zurückschlagen und muss einfach [wieder in die Show] gehen.'"

Anzeige Anzeige

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Chris Manazidis bei "Promis unter Palmen" 2025

Anzeige Anzeige

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Claudia Obert bei "Promis unter Palmen" 2025

Anzeige Anzeige