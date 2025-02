Laut Chris Manazidis wird "Promis unter Palmen" noch krasser

Vor rund einer Woche startete die neue Staffel Promis unter Palmen. Neben unter anderem Claudia Obert (63), Iris Klein (57) und Cosimo Citiolo (43) gehört auch Chris Manazidis zu den Kandidaten – und offenbart bei der Releaseparty des Reality-TV-Formats gegenüber Promiflash, dass in der heiß ersehnten Staffel einige spannende Sachen zu erwarten sind. "Die Zuschauer können sich definitiv, also da lege ich meine Hand ins Feuer, auf die bisher krasseste Staffel 'Promis unter Palmen' freuen und auf eine Achterbahn der Gefühle, eine Achterbahn der Emotionen und auf die krassesten und lustigsten Spiele, die es bisher gab", gibt der YouTuber preis.

Die dritte Staffel der Show hat demnach wohl einiges zu bieten. Es dürfte daher also auch niemanden verwundern, dass sich Chris ziemlich begeistert von seiner Zeit in Thailand zeigt. "Die Dreharbeiten zu 'Promis unter Palmen' waren sehr, sehr aufregend", erzählt er freudig im Interview mit Promiflash und fügt hinzu: "Ich hatte sehr, sehr viel Spaß und ich muss sagen, das war bisher die aufregendste Reise im Reality-Bereich." Wie er sich schlagen wird, bleibt abzuwarten – immerhin kommen noch einige Folgen auf die Zuschauer zu.

Fans durften sich aber schon in der ersten Ausgabe über eine Menge Drama freuen. Janina Youssefian (42) zoffte sich bereits nach wenigen Stunden mit Mitstreiterin Lisha Savage und geriet außerdem mit Kandidatin Kim Virginia Hartung (29) aneinander – weshalb sie sich bei den anderen Teilnehmern wohl unbeliebt machte und herausgewählt wurde. Doch damit nicht genug: Auch Claudia sorgte mit einem kleinen Ausraster für Aufsehen, als ihr der Alkohol verwehrt wurde. "In meinem Vertrag steht ausdrücklich, dass man hier vernünftig beköstigt wird. Ich komme mir hier vor wie ein Idiot. Was nehmen die sich das Recht raus, so in meine Nahrungsaufnahme einzugreifen? Das darf kein Mensch!", wetterte die Modedesignerin.

Andreas Rentz / Getty Images Chris Manazidis, YouTuber

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Claudia Obert bei "Promis unter Palmen" 2025

