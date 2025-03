Das würde Chris mit "Promis unter Palmen"-Preisgeld machen

Chris Manazidis ist einer von 13 Stars, die bei Promis unter Palmen um die goldene Kokosnuss und das Preisgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro kämpfen. Auf der Releaseparty der dritten Staffel spricht der YouTuber mit Promiflash und verrät, was er mit der Siegprämie machen würde: "Angenommen ich habe gewonnen, dann würde ich das Geld natürlich zu einem ordentlichen Teil anlegen, investieren."

Chris wurde als Mitglied des YouTube-Kanals Bullshit TV bekannt und kommt eigentlich aus einer anderen Branche. Doch im Gespräch mit Promiflash erzählt der 38-Jährige, dass er durchaus Parallelen sieht: "Was mir am Reality-TV so sehr gefällt, überschneidet sich so ein bisschen mit YouTube. Und zwar sind das einfach die Challenges."

Chris hat schon viel Reality-TV-Luft geschnuppert. Unter anderem war er bei Promi Big Brother, Kampf der Realitystars und ist aktuell in der dritten Staffel "Promis unter Palmen" zu sehen. Im Interview mit Promiflash verriet der gebürtige Grieche sein Geschäftsgeheimnis, wie er zwischen all den polarisierenden Charakteren trotzdem unterhalten kann: Authentizität. "Ich gehe jetzt nicht in irgendein Format, schaue mir da meine Mitstreiter an und denke mir, 'Boah, die polarisieren besonders krass. Da muss ich jetzt auf Krampf irgendwie versuchen, noch mehr zu polarisieren'", erklärte Chris.

Andreas Rentz / Getty Images Chris Manazidis, YouTuber

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Chris Manazidis bei "Promis unter Palmen" 2025

