Chris und Lisha sind dank "Promis unter Palmen" gute Freunde

Die dritte Staffel Promis unter Palmen neigt sich dem Ende zu und langsam, aber sicher, wird es eng für Geheimfavorit Chris Manazidis. Der ehemalige YouTuber konnte einige Kapitänsspiele für sich entscheiden und war somit oft vor der Nominierung geschützt. Während andere ihn als großen Konkurrenten sehen, kann er sich auf Lisha Savage immer verlassen. Die Freundschaft der beiden habe sich dank "Promis unter Palmen" sogar gefestigt, wie Chris im Promiflash-Interview verrät: "Ich habe eine sehr, sehr, sehr gute Freundin dazu gewonnen. Die liebe Lisha ist mein best buddy und allein dafür hat es sich schon gelohnt, da teilzunehmen."

Im Gegensatz zur Freundschaft mit Lisha habe Chris aber auch gegenteilige Erfahrungen gemacht. Der gebürtige Grieche sei jedoch kein Freund davon, Streitigkeiten aus TV-Shows mit ins private Leben zu nehmen. "Klar gab es da auch Leute, mit denen man nicht klargekommen ist, aber das soll man alles in der Show lassen und nicht mit in sein Privatleben einfließen lassen", erklärt der 38-Jährige im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Ich glaube, wer jetzt noch über Feindschaften spricht, der sollte mal sich selbst hinterfragen."

Chris kommt bei seinen Mitstreitern in der Villa gut an. Das könnte daran liegen, dass der Comedian ganz er selbst war, wie er gegenüber Promiflash betonte. "Ich gehe jetzt nicht in irgendein Format, schaue mir da meine Mitstreiter an und denke mir, 'Boah, die polarisieren besonders krass. Da muss ich jetzt auf Krampf irgendwie versuchen, noch mehr zu polarisieren'", erklärte er.

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Chris Manazidis bei "Promis unter Palmen" 2025

RTLZWEI Chris Manazidis, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

