Sexuelle Belästigung? Kim Virginia sorgt im TV für Empörung

Bei Promis unter Palmen sorgt Reality-TV-Star Kim Virginia Hartung (29) in der dritten Folge mit übergriffigem Verhalten gegenüber Mitstreiter Chris Manazidis für Empörung. Trotz seiner deutlichen Ablehnung setzte sich Kim ungefragt auf seinen Schoß und drückte sogar Chris' Hände gegen ihre Brüste. Der Comedian zeigte sich schockiert und machte in einem Einzelinterview klar, wie unangebracht und grenzüberschreitend Kims Verhalten war: "Jetzt stell dir vor, ich mache das vor laufender Kamera. Pack irgendeiner Perle an den Arsch."

Das Verhalten der 29-Jährigen blieb nicht ohne Konsequenzen: Zwar griff die Produktionsleitung nicht konkret in den Fall ein, rief jedoch alle Kandidaten zu einem respektvolleren Umgang auf, nachdem es neben Kims Übergriff auch zu weiteren Spannungen im Haus gekommen war. Kurz darauf folgte die Nominierung, bei der Kim die meisten Stimmen erhielt und die Show verlassen musste. Chris bewertete ihren Auszug als gerechtfertigt und kommentierte, dass ihre Entgleisungen unweigerlich zu diesem Ausgang führen mussten. "Aufgrund ihres Verhaltens war es so gesehen nur eine Frage der Zeit", bemerkte er nach der Entscheidung.

Kim Virginia ist durch verschiedene Reality-TV-Formate bekannt und hat sich dabei oftmals als polarisierende Persönlichkeit einen Namen gemacht. Ihr Verhalten sorgt nicht zum ersten Mal für Kontroversen: Auch vergangenes Jahr machte sie sich bei Prominent getrennt keine Freunde, als sie ihrem Mitstreiter Max Bornmann eine Ohrfeige verpasste. Das war der Produktion damals aber zu viel – die Influencerin und ihr Ex Emanuell Weißenberger (32) mussten die Villa verlassen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Chris Manazidis, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige Anzeige

RTL Max Bornmann und Kim Virginia Hartung bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige