So denkt Chris Manazidis über Erfolg von Ex Shirin David

Chris Manazidis, bekannt aus der Comedy-Gruppe Bullshit TV und aktuell als glücklicher Reality-TV-Star unterwegs, hat sich im Podcast "Blitzlichtgewitter" überraschend offen über seine Ex-Freundin Shirin David (30) geäußert. Die beiden waren vor einigen Jahren ein Paar, inzwischen gehen sie getrennte Wege. Auf ihre Karriere angesprochen, zeigte sich Chris großzügig: "Sie ist sehr erfolgreich. Es war immer schon ihr Traum, Musik zu machen. Dieses Ziel hat sie erreicht, und ich wünsche ihr alles Gute, viel Glück, viel Erfolg und auf noch mehr Erfolg und noch mehr Money", sagte er. Klare Worte, die trotz der Trennung von großem Respekt für Shirins Leistungen zeugen.

Weniger Interesse hat Chris allerdings daran, was Shirin über ihn und seine jüngsten Schritte ins Reality-TV denkt. Auf die entsprechende Frage antwortete er: "Boah, es gibt, glaube ich, nichts, was mich weniger interessiert als ihre Meinung. Auch nicht respektlos gemeint, aber was die denkt, was die macht, was die von mir hält, das ist mir komplett latte." Eine Haltung, die von völliger Gelassenheit und einer abgeschlossenen Beziehung zeugt. Während Chris mittlerweile auf Reality-Formate setzt, gehört Shirin zu den erfolgreichsten Musikstars in Deutschland und füllt nicht nur Konzertarenen, sondern auch die Charts.

Chris und Shirin waren einst ein besonderes Paar, das von vielen Fans gefeiert wurde. Doch während Shirin in der Musikindustrie unaufhaltsam durchstartete, schlug Chris einen eigenen Weg in der Entertainment-Branche ein. Heute scheinen beide solide auf ihren jeweiligen Karrierepfaden zu stehen und haben offenbar mit der Vergangenheit abgeschlossen. Shirin, die nicht nur für ihre Musik, sondern auch als Social-Media-Star bekannt ist, hielt sich bislang zu den Aussagen ihres Ex-Freundes bedeckt. Chris hingegen zeigte, dass er ihr Schaffen durchaus verfolgt – auch wenn die persönlichen Verbindungen inzwischen der Vergangenheit angehören.

Anzeige Anzeige

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Chris Manazidis bei "Promis unter Palmen" 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris von Bullshit TV und Shirin David 2015 in Köln

Anzeige Anzeige

Anzeige