Chris hat sich bei "Promis unter Palmen" nicht verstellt

Die neue Staffel Promis unter Palmen verspricht mit einem hochkarätigen Cast, darunter Iris Klein (57), Kim Virginia Hartung (29) und Cosimo Citiolo (43), eine Menge Unterhaltung. Zwischen all den Reality-TV-Größen könnte es schwer sein, aufzufallen. Promiflash fragt daher bei Chris Manazidis nach, ob er sich im Vorfeld eine Taktik überlegt hat. "Ich gehe jetzt nicht in irgendein Format, schaue mir da meine Mitstreiter an und denke mir, 'Boah, die polarisieren besonders krass. Da muss ich jetzt auf Krampf irgendwie versuchen, noch mehr zu polarisieren'", erklärt er.

Chris setze auf keine Taktik, sondern auf Authentizität. "Ich bin einfach so wie ich bin und entweder die Leute mögen es oder nicht. Aber ich versuche mich da jetzt nicht großartig zu verstellen oder auf extra zu machen, sondern ich bin einfach so wie ich bin und hoffe am Ende des Tages, dass es dann für die Zuschauer reicht, um sich unterhalten zu fühlen", erklärt der YouTuber im Gespräch mit Promiflash.

Das scheint Chris bei "Promis unter Palmen" geschafft zu haben. Der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat verspricht den Zuschauern nämlich einiges: "Die Zuschauer können sich definitiv, also da lege ich meine Hand ins Feuer, auf die bisher krasseste Staffel 'Promis unter Palmen' freuen und auf eine Achterbahn der Gefühle, eine Achterbahn der Emotionen und auf die krassesten und lustigsten Spiele, die es bisher gab", schwärmt Chris gegenüber Promiflash.

Andreas Rentz / Getty Images Chris Manazidis, YouTuber

RTLZWEI Chris Manazidis, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

