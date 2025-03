Depressionen: Bushido gibt tiefen Einblick in seine Psyche

Bushido (46) ist wohl einer der erfolgreichsten deutschen Rapper. Nicht nur musikalisch konnte er bereits große Erfolge feiern, auch im TV begeisterte er bereits zahlreiche Zuschauer mit privaten Einblicken in seiner Show über seine Familie. Dass bei den Ferchichis nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, zeigten der Musiker und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (43) schon mehrfach. Im Interview mit RTL lässt Bushido seine Fans nun auch tief in seine Seele blicken und gibt preis, wie sich seine Depressionen unter anderem bemerkbar machen: "Man wird so introvertiert. Man hört auf zu reden. Ich sitze manchmal am Tisch, wir essen und meine Zunge ist wie Blei. Und es geht gar nicht darum, dass ich nicht reden will oder ich nichts zu erzählen habe, aber ich kann einfach nicht."

Bushido nimmt seit vielen Jahren professionelle Hilfe in Anspruch und befindet sich in Therapie, um mit seinen Problemen einen passenden Umgang zu finden. Seither durfte der Familienvater schon große Erfolge feiern. Im weiteren Gespräch erinnert er sich: "Vor zwei, drei Tagen saßen wir zusammen und ich habe gesagt: 'Anna Maria, ich bin jetzt so glücklich, wie ich noch nie in meinem ganzen Leben gewesen bin.' Für mich war es hier in Dubai wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, hier scheint die Sonne – auch für meine Seele."

Der "Sonnenbank Flavour"-Interpret sprach in der Vergangenheit mehrfach über seinen mentalen Zustand. Im Gespräch mit Kurt Krömer (50) bei "Chez Krömer" erinnerte sich Bushido daran zurück, dass seine Frau ihn im Jahr 2021 einweisen lassen wollte. Anna-Maria konnte das Leiden ihres Ehemannes offenbar nicht länger mit ansehen. Vor allem seine Depressionen, Angstzustände und Panikattacken machten dem 46-Jährigen schon damals schwer zu schaffen. "Das ist nicht schön, wenn man morgens aufwacht und nicht weiß, wie das Leben weitergeht", schilderte er im Gespräch mit dem Komiker.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bushido, Rapper

Anzeige Anzeige

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Bushido und Anna-Maria Ferchichi, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige