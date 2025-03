Maurice-Nacht: Karina Wagner äußert sich zum Thema Verhütung

In der neunten Folge der dritten Make Love, Fake Love-Folge vergab Karina Wagner (29) den Love Key an Kandidat Maurice. Die beiden verbrachten die Nacht zusammen – dabei wurde es ziemlich heiß. Die beiden küssten sich innig und witzelten darüber, dass sie ein Baby machen wollen. Der einstige Temptation Island-Verführer fragte die Single-Lady, ob sie denn überhaupt die Pille nehme, woraufhin Karina verneinte. In einer aktuellen Instagram-Story äußert sie sich nun zu der Situation, da sie offenbar viele Negativnachrichten bezüglich der Thematik erreicht haben. "Es ist nicht unbedingt die Plattform, die dazu dient, junge Frauen aufzuklären, sondern es dient halt einfach rein der Unterhaltung", macht die ehemalige Bachelor-Kandidatin deutlich.

Im weiteren Verlauf macht die 29-Jährige deutlich, dass sie in puncto Verhütung durchaus aufgeklärt sei. Zum Zeitpunkt des Drehs habe sie die Spirale als Verhütungsmittel verwendet. "Ich wurde lediglich [von Maurice] gefragt, ob ich die Pille nehme, das konnte ich ganz klar verneinen. Alles andere wurde auch nicht weiter gefragt, deswegen war das auch gar kein Thema mehr", stellt Karina klar und fügt hinzu: "Aber ich denke trotzdem, es gehören immer zwei zu dem Thema. Ich allein bin dann auch nicht nur das Vorbild, sondern auch der Mann."

Karina sucht in diesem Jahr unter der Sonne Griechenlands nach der großen Liebe. Unter den potenziellen Anwärtern befinden sich allerdings auch einige vergebene Kandidaten, die sie entlarven muss. Wenn sie sich am Ende für den falschen Teilnehmer entscheidet, bekommen dieser und seine Partnerin ein sattes Preisgeld von 50.000 Euro. Maurice zählt aktuell zu ihrem absoluten Top-Favoriten – und der ist ausgerechnet in einer Beziehung. Seine Freundin Smilla ist in einer naheliegenden Villa untergebracht und bekommt immer wieder Szenen von ihm und Karina zu sehen.

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Maurice

