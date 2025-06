Jonathan Bailey über gefährlichen "Jurassic World"-Dreh

Jonathan Bailey (37), der vor allem durch seiner Rolle in Bridgerton international bekannt wurde, hat in einem Interview mit dem Daily Star über die gefährlichen Dreharbeiten zu Jurassic World 4: Die Wiedergeburt gesprochen. Besonders eine Szene sorgte bei dem Schauspieler für Gänsehaut: Dabei stand er bis zur Hüfte in einem Gewässer voller Schlangen. Gedreht wurde die Szene vermutlich in Thailand, und Bailey erinnerte sich: "Du hast natürlich Schlangenspezialisten um dich herum, die dir Sicherheit vermitteln sollen. Aber die sagen auch so Sachen wie 'Sei mit der da vorsichtig. Du stirbst in 10 Sekunden, wenn sie dich beißt.'"

Auch wenn die Filmhandlung die Protagonisten in die Welt prähistorischer Dinosaurier führt, stellten bei den Dreharbeiten offenbar ganz irdische Gefahren die größte Herausforderung für das Filmteam dar. Neben Bailey wird Hollywood-Star Scarlett Johansson (40) als Söldnerin Zora Bennett zu sehen sein, die mit einer Expedition die DNA tödlicher Saurier beschaffen soll, um ein Heilserum herzustellen. Der Film, der teilweise mit spektakulären Szenen in Thailand gedreht wurde, dürfte nicht nur mit packenden Effekten, sondern auch mit beeindruckenden Locations punkten.

Jonathan Bailey, der nicht nur in Blockbustern, sondern auch in kleineren Produktionen und auf der Theaterbühne überzeugt, hat seine Wandlungsfähigkeit bereits in vielen Rollen unter Beweis gestellt. Der Schauspieler, der aus einer kleinen Stadt in Oxfordshire stammt, betonte oft, wie sehr er den Kontakt zur Natur schätzt – eine Eigenschaft, die ihm bei den Dreharbeiten vermutlich zugutekam. In Interviews zeigt sich Bailey stets bodenständig und humorvoll, trotz seines inzwischen wachsenden Ruhms in der Filmindustrie. Seine Fans können es kaum erwarten, ihn in seiner neuesten Rolle auf der Kinoleinwand zu erleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Bailey, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Bailey und Scarlett Johansson auf der "Jurassic World: Die Wiedergeburt"-Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Rupert Friend und Mahershala Ali, Juni 2025