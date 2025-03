Das sind alle Gewinner der diesjährigen Oscar-Verleihung

In der Nacht zum heutigen Montag wurden in Los Angeles zum 97. Mal die Academy Awards verliehen – über den Abend hinweg wurden im Dolby Theatre in vielen besonderen Kategorien die Oscars verteilt. Auf der goldenen Liste der Nominierten tauchten große Namen wie Ariana Grande (31), Guy Pearce (57), Timothée Chalamet (29) oder Demi Moore (62) für ihre herausragenden Leistungen auf. Zudem bewiesen sich Filme wie Wicked, "Anora" oder "The Brutalist" als echtes Material für einen der berühmt-berüchtigten Goldjungen. Doch welcher Name und welche Filmtitel wurden am Ende genannt?

Promiflash hat für euch alle Gewinner und Gewinnerinnen der mit Spannung erwarteten Oscar-Nacht zusammengefasst:

Bester Nebendarsteller – Kieran Culkin in "A Real Pain"

Bester Animationsfilm – "Flow"

Bester animierter Kurzfilm – "In the Shadow of the Cypress"

Bestes Kostümdesign – Paul Tazewell für "Wicked"

Bestes Original-Drehbuch – "Anora"

Bestes adaptiertes Drehbuch – "Konklave"

Bestes Make-up und Hairstyling – "Wicked"

Bester Schnitt – Sean Baker für "Anora"

Beste Nebendarstellerin – Zoe Saldaña (46) in "Emilia Pérez"

Bestes Produktionsdesign – "Wicked"

Bester Originalsong – El Mal für "Emilia Pérez"

Bester Dokumentar-Kurzfilm – "The Only Girl in the Orchestra"

Bester Dokumentarfilm – "No Other Land"

Bester Sound – Dune: Part Two

Beste visuelle Effekte – "Dune: Part Two"

Bester Live-Action-Kurzfilm – "I’m Not a Robot"

Beste Kinematografie – "The Brutalist"

Bester internationaler Spielfilm – "I'm Still Here"

Beste Originalmusik – "The Brutalist"

Bester Schauspieler – Adrien Brody (51)

Bester Regisseur – Sean Baker für "Anora"

Beste Schauspielerin – Mikey Madison in "Anora"

Bester Film – "Anora"

