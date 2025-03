Das sagen die Fans zur ESC-Teilnahme des Duos Abor & Tynna

Im Mai werden Abor & Tynna für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten. Diese Ehre erkämpfte sich das Geschwisterduo beim offiziellen Vorentscheid für den Musikwettbewerb. Allerdings stößt der Gewinn der "Baller"-Interpreten auf viel Kritik im Netz. "Grauenhaft, katastrophal! Da bluten einem ja die Ohren bei so einem besch*ssenen Song!", beschwert sich ein User unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram. Ein anderer Nutzer schreibt: "Ein vorletzter Platz mit dem Lied wäre ein Erfolg." Doch die Band hat immerhin ein paar Fans. "Hammergeiler Song, sehr eingängig und gut zum Tanzen", heißt es in einem Kommentar.

Abor & Tynna setzten sich gegen mehr als 3.000 andere Bewerber durch und traten im Finale von "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland" gegen acht weitere Acts an. Zuvor hatte die Jury um Stefan Raab (58) entschieden, wer in die nächste Runde kam, doch im Finale lag die Entscheidung in den Händen der Zuschauer. Am Ende holten die Geschwister aus Wien etwa 25.000 Stimmen mehr als die zweitplatzierte Lyza und erhielten so das Ticket für den ESC.

Ob Abor & Tynna so gut abschneiden werden wie der deutsche Kandidat im vergangenen Jahr, wird sich zeigen. Isaak Guderian (30) landete damals auf dem zwölften Platz und bescherte seinem Land damit das beste Ergebnis seit 2018. Der Sänger schwärmte danach im ARD-Interview: "Ich fand es komplett irre, in jeglicher Hinsicht. Komplett irre!"

Barbara Schöneberger und Stefan Raab bei "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?"

Isaak Guderian, Sänger

