Dieser Star verlässt "Promis unter Palmen" als Nächstes

Die Kandidaten von Promis unter Palmen werden in der aktuellen Folge in einem Teamspiel gefordert. Dabei müssen sie Eier auf einem Floß über ein Gewässer transportieren. Kim Virginia Hartung (29) ist sich anfangs noch ziemlich siegessicher. "Wir können auf jeden Fall gewinnen", glaubt die TV-Bekanntheit. Allerdings hat sie dabei die Rechnung ohne ihren Mannschaftskameraden Kürsat Chico Yildirim gemacht, der im Einzelinterview verrät: "Normalerweise bin ich ein Teamplayer. [...] Aber ich werde heute dafür sorgen, dass Kim Virginia rausfliegt." Der Lotto-Millionär bremst seine Gruppe daraufhin erst aus und bricht das Spiel am Ende sogar vorzeitig ab. Mit dieser Taktik macht sich Chico zwar bei seinen Kollegen unbeliebt, doch er erreicht sein Ziel: Kim muss die Show verlassen.

Der Dortmunder ist nicht gut auf die Flamme von Nikola Glumac (29) zu sprechen. Sie hatte ihm zuvor vorgeworfen, sie geschlagen zu haben, nachdem er ihr einen Klaps auf die Wange gegeben hatte. "Hast du mir gerade auf die Schnauze gehauen? Verpiss dich. Ein Hundesohn bist du. Schäm dich!", beschwerte sich die Influencerin danach. Sie plädierte sogar für den Rauswurf ihres Mitstreiters, allerdings wurde dies von der Show abgelehnt.

Bei "Promis unter Palmen" geht es um stolze 50.000 Euro. Doch Chico, der 2022 fast zehn Millionen Euro im Lotto gewann, nimmt nicht wegen der hohen Gewinnsumme teil. "Ich wollte mich komplett zeigen, wie ich bin, wie ich mit den anderen Menschen umgehe, wie ich unterhalte. [...] Ich habe das nur für meine Community gemacht", stellte der 44-Jährige vor wenigen Tagen im Promiflash-Interview klar.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Joyn/Tan Nian Xing Chico, "Promis unter Palmen"-Kandidat 2025

