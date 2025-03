Fans empört: Michelle Trachtenberg bei Oscars nicht geehrt

Vor wenigen Stunden fand in Los Angeles die legendäre Oscar-Verleihung statt. Wie traditionell üblich, werden dort nicht nur Schauspielgrößen für ihre Leistungen gewürdigt, sondern auch verstorbene Hollywoodstars geehrt. Ein Name blieb in der "In Memoriam"-Sektion aber zur Empörung vieler Fans unerwähnt: Michelle Trachtenberg (✝39), die erst vergangene Woche verstarb. "Dass Michelle Trachtenberg in der In-Memoriam-Sektion der Oscars nicht erwähnt wird, ist enttäuschend. Du wirst überaus geliebt und bewundert, Michelle", schrieb ein Zuschauer wütend auf X. Ein anderer fügte enttäuscht hinzu: "Es ist eine Schande, dass die Oscars Michelle Trachtenberg nicht in ihr Gedenken aller Schauspieler aufgenommen haben, die in diesem Jahr verstorben sind."

Schon seit ihrem elften Lebensjahr stand Michelle regelmäßig für große Produktionen vor der Kamera. In ihren Rollen in "Harriet the Spy", Buffy – Im Bann der Dämonen, Gossip Girl und vielen weiteren machte sie sich einen Namen in der internationalen Schauspielbranche. Sie war zwar niemals für einen Oscar nominiert, dennoch sehen ihre Fans es als ein großes Versäumnis, dass der mit nur 39 Jahren Verstorbenen bei den Oscars nicht die letzte Ehre erwiesen wurde. "So enttäuschend und ein Schlag für ihre Familie", machte noch ein Social-Media-Nutzer seinem Ärger Luft. Ein weiterer schrieb unverblümt: "F*ck die Oscars, dafür, dass die Michelle nicht in ihrer Rede erwähnt haben."

Vergangenen Mittwochmorgen wurde Michelle in ihrer Wohnung in New York City von ihrer Mutter gefunden, die anschließend den Notruf tätigte. Wie unter anderem Page Six berichtete, fanden die Sanitäter den TV-Star "bewusstlos und nicht ansprechbar" auf. Kurz darauf wurde die Schauspielerin für tot erklärt. Es wird von einem natürlichen Tod ausgegangen – erst im vergangenen Jahr unterzog sich Michelle einer Lebertransplantation. Die genaue Todesursache ist jedoch ungeklärt und wird es wohl auch bleiben, da die Familie der Verstorbenen eine Autopsie abgelehnt hat.

Getty Images Michelle Trachtenberg bei der Premiere von "Sex and the City 2" im Mai 2010

Instagram / michelletrachtenberg Michelle Trachtenberg, Januar 2025