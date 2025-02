Michelle Trachtenbergs (†39) Familie lehnt eine Autopsie ab

Die Schauspielerin Michelle Trachtenberg (✝39) ist überraschend im Alter von nur 39 Jahren verstorben. Laut Berichten wurde die Buffy – Im Bann der Dämonen-Bekanntheit am frühen Morgen von ihrer Mutter Lana leblos in ihrer New Yorker Wohnung aufgefunden. Stunden zuvor sollen sich die beiden noch getroffen haben, ohne dass Michelle gesundheitliche Probleme zeigte. Bislang ist die genaue Todesursache noch ungeklärt – und wird es vermutlich auch bleiben. Wie TMZ berichtet, habe Michelles Familie eine Autopsie abgelehnt.

Gegenüber dem Newsportal erklärte der Gerichtsmediziner, dass eine Autopsie nur dann zwingend durchgeführt wird, wenn es Anzeichen auf ein Verbrechen gebe. Da Fremdverschulden jedoch bislang vonseiten der New Yorker Polizei ausgeschlossen wurde, liege die Entscheidung über eine Obduktion bei den Verbliebenen der Schauspielerin. Indizien, was zu ihrem Tod geführt haben könnte, gibt es trotzdem. Insider berichteten Us Weekly, dass Michelle sich kürzlich einer Lebertransplantation unterzogen hatte und möglicherweise mit Komplikationen kämpfte.

Dass es der Gossip Girl-Bekanntheit schon länger nicht gut zu gehen schien, bestätigte auch ein Augenzeuge gegenüber Daily Mail. Ein Kellner eines Restaurants in SoHo, der Michelle bedient haben soll, erklärte: "Sie sah wirklich ungesund aus, sehr kränklich." Der Angestellte führte seine Beobachtungen weiter aus: "Sie war dünn, geradezu winzig, sie konnte die Treppe nicht hinuntergehen. Sie war nicht gut gelaunt und machte nicht den besten Eindruck."

Instagram / michelletrachtenberg Michelle Trachtenberg, Januar 2025

Instagram / michelletrachtenberg Michelle Trachtenberg, Februar 2025

