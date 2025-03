Spekulation nach Oscars: Wird nächster James Bond eine Frau?

Bei den Oscars 2025 hat ein besonderer Tribute-Moment für James Bond Spekulationen entfacht, dass in die Rolle des Agenten 007 als nächstes eine Frau schlüpfen könnte. Gastgeber Conan O’Brien moderierte ein Segment, das den legendären Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson gewidmet war, die den Irving G. Thalberg Memorial Award erhielten. Oscar-Preisträgerin Halle Berry (58), die in "Die Another Day" mitwirkte, würdigte deren Beitrag zur Filmgeschichte. Anschließend folgte eine weiblich geprägte Performance mit Stars wie Margaret Qualley (30), Lisa von BLACKPINK, Doja Cat (29) und Raye, die berühmte James-Bond-Songs wie "Skyfall" und "Live and Let Die" interpretierten.

Die Wahl der ausschließlich weiblichen Künstlerinnen für diese Hommage sorgte im Netz für hitzige Diskussionen. Auf Plattformen wie Reddit und X fragten sich Fans, ob dies ein Hinweis auf eine weibliche Bond-Darstellerin sein könnte. "Ich habe das Gefühl, sie kündigen bald eine weibliche Hauptrolle an", spekulierte ein User. Andere kritisierten, dass die Tribute-Sequenz ohne die Enthüllung des nächsten Bond-Schauspielers "keinen Sinn" gehabt habe. Amazon MGM Studios hatten erst kürzlich bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit Barbara und Michael die kreative Kontrolle über das Franchise übernommen haben, was bereits zu Gerüchten über weitreichende Änderungen geführt hatte. Seit Daniel Craigs (57) Abschied in "No Time to Die" 2021 bleibt offen, wer seine Nachfolge antreten wird.

Barbara und Michael sind als Produzenten bereits seit Jahrzehnten das Herzstück der Bond-Filme und für ihren innovativen Ansatz in der Gestaltung der legendären Figur bekannt. In Interviews betonte Barbara in der Vergangenheit immer wieder, dass James Bond mit der Zeit gehen müsse – ohne dabei seine Essenz zu verlieren. Doch auch die Zuschauerschaft zeigt Interesse an Veränderungen. Eine weibliche 007 wäre zwar ein Bruch mit der Tradition, könnte die Reihe aber auf neue Weise definieren und modernisieren. Fans weltweit warten nun gespannt auf die offizielle Ankündigung über die Zukunft des berühmtesten Spions der Welt.

ActionPress/United Archives GmbH Daniel Craig in "James Bond 007: Casino Royale"

ActionPress Daniel Craig als James Bond in "Keine Zeit zu sterben"

