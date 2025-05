Neuer James Bond: Moderner Reboot mit britischem 007 ab 2026

Das nächste Kapitel der legendären James-Bond-Reihe nimmt konkrete Formen an: Nach dem Tod von Daniel Craigs (57) 007 in "No Time To Die" im Jahr 2021 und der überraschenden Übernahme der Franchise-Kontrolle durch Amazon wird nun an einer umfassenden Neuauflage gearbeitet. Wie laut Daily Mail aus Produktionskreisen durchsickerte, sollen die Produzenten David Heyman (63) und Amy Pascal (67) einen modernen Neustart planen, bei dem ein junger, britischer Schauspieler als Agent im Mittelpunkt stehen wird. Der neue James Bond soll ein modernes Setting mit Hightech-Gadgets, aktuellen Schurken und Bedrohungen erhalten – und voraussichtlich Ende 2026 oder Anfang 2027 als aufwendig produziertes Kino-Highlight erscheinen.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt, dass niemand Geringerer als Alfonso Cuarón (63), der Oscar-prämierte Regisseur von "Gravity" und "Roma", als heißester Kandidat für die Regie gehandelt wird. David soll mit Alfonso, mit dem er bereits während der Dreharbeiten zu "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" eng zusammenarbeitete, eine enge Freundschaft pflegen und bereits konkrete Verhandlungen führen. Die spannende Frage bleibt aber: Wer schlüpft in die Rolle des bekanntesten Geheimagenten der Filmgeschichte? Branchenexperten wie Matthew Field mahnen in britischen Medien, dass das richtige Bond-Casting "entscheidend über den Erfolg" der Neuauflage entscheide. "Es wird kein A-Lister wie Cillian Murphy (48) oder Tom Hiddleston (44) – sie sind inzwischen zu bekannt", so der Experte gegenüber Daily Mail.

Die Neuausrichtung dürfte Fans aufhorchen lassen, da zuletzt noch über sogenannte "Vintage-Bond"-Filme im Stil der Originalromane von Ian Fleming (✝56), angesiedelt in den 1960ern, spekuliert worden war. Dieses Konzept sei jedoch vom Tisch. "Es wird ein sauberer Neustart und eine weiße Seite", so ein Insider über das Konzept. Zuletzt hatte sich erst Pierce Brosnan (71) über den Neustart von 007 geäußert und erklärt, dass er ein Comeback zur Agentenrolle für sich ausschließe.

Getty Images Sean Connery als James Bond in "Man lebt nur zweimal"

Pierce Brosnan als James Bond in "Stirb an einem anderen Tag"

