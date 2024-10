Keine Krise: Rod Stewart und seine Penny posieren gemeinsam

Zwischen Rod Stewart (79) und seiner Ehefrau Penny Lancaster (53) soll es kriseln. Doch während ihres Auftrittes bei den WellChild Awards in London war davon nichts zu erkennen! Auf Fotos von der Wohltätigkeitsveranstaltung, die Daily Mail vorliegen, ist das Paar mit dem gemeinsamen Sohn Alastair (18) zu sehen. Das ehemalige Model präsentierte sich auf dem lilafarbenen Teppich in einem schwarzen Lederrock und einer grauen Bluse. Der "Rhythm Of My Heart"-Interpret entschied sich für einen schicken Anzug und einen weißen Schal. Alastair gab einen eleganten Zweireiher zum Besten.

In den vergangenen Wochen gab es Spekulationen über Spannungen in ihrer Beziehung. Angeblich sollen die beiden über ihren Wohnort streiten. Ein Insider plauderte im August gegenüber der Tageszeitung aus: "Rod liebt sein Leben in L.A. und fliegt für seine Auftritte immer wieder nach Las Vegas." Seiner Ehefrau habe er aber zuvor versprochen, bald nach Großbritannien zurückkehren zu wollen. "Sie befinden sich in einer Patt-Situation und Penny ist wütend, dass Rod sein Wort gebrochen hat. Im Moment geht es darum, ihre Ehe zu retten", offenbarte die Quelle.

Die Gerüchte um das Pärchen gingen sogar so weit, dass sich die Musiklegende höchstpersönlich dazu äußerte. Wenige Tage nach den Enthüllungen des Insiders meldete sich Rod bei seinen Fans auf Instagram und beteuerte: "Wir wollen die Sache richtigstellen. Es gibt keinen Streit zwischen Penny und mir und auch keine Meinungsverschiedenheiten darüber, wo wir wohnen sollten." Demnach seien sie schon vor rund einem Jahr nach England zurückgekehrt, hätten ihre Bleibe in Los Angeles aber behalten, um auch dort Zeit verbringen zu können.

Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart, November 2023

Getty Images Rod Stewart, Musiker

