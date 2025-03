Hailey Bieber hing während der Oscar-Party vor dem Babyphone

Model Hailey Bieber (28) sorgte bei der diesjährigen Vanity-Fair-Oscar-Party nicht nur mit ihrem umwerfenden Look für Gesprächsstoff, sondern auch mit einer unerwartet ehrlichen Aussage. In einem Interview am roten Teppich erzählte die 28-Jährige, dass sie trotz des glamourösen Abends als Mutter immer den Fokus auf ihren Sohn Jack Blues Bieber richte, wie Hello! sie zitiert. "Ich werde mir drinnen ständig das Babyphone anschauen", verriet Hailey während des Gesprächs mit ihrer Freundin Hannah Berner. Die Unternehmerin trug ein maßgeschneidertes trägerloses Kleid von Saint Laurent, das mit einer Kombination aus Samt- und transparenten Elementen sowie einer auffälligen Schleife am Mieder für Aufsehen sorgte. Mit Schmuck von Tiffany & Co. und einem frischen, natürlichen Make-up komplettierte sie den eleganten Auftritt.

Die Party war für Hailey kein neues Terrain. Bereits in den vergangenen Jahren hatte sie die Vanity-Fair-Oscar-Party besucht, in diesem Jahr allerdings zum ersten Mal als Mutter. Während der pompösen Veranstaltung sprach sie auch über die Balance zwischen beruflichen Verpflichtungen und ihrem neuen Leben als Mama. Hailey und Justin Bieber (31), die seit 2018 verheiratet sind, hatten ihren Sohn im August letzten Jahres willkommen geheißen. Aufgrund ihrer Schwangerschaft hatte die Unternehmerin die Party im vergangenen Jahr verpasst, wie sie im Interview erwähnte. Besonders die Frage ihrer Freundin, ob sie bei solchen Events auf neue Bekanntschaften aus sei, entlockte Hailey ein humorvolles Geständnis: "Ich bin gerne mit meinen Freunden zusammen, aber ich bin auch ein sozialer Schmetterling – ich fliege von Gespräch zu Gespräch."

Haileys Auftritt und ihre Aussagen setzten ein erfrischend privates Highlight in einer Zeit, in der die Gerüchteküche rund um die Ehe der Biebers beinahe überzuquellen scheint. Erst kürzlich wurde außerdem spekuliert, ob der Sänger gesundheitlich angeschlagen sei, und Haileys Solo-Auftritt ohne Justin bei der gleichen Veranstaltung lenkte erneut die Aufmerksamkeit darauf. Doch das Paar, das im Mai 2024 seine Gelübde erneuert hatte, zeigt sich durch Social-Media-Posts regelmäßig als glückliche Familie.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack

Thecelebrityfinder/MEGA Hailey und Justin Bieber im März 2023

