Hailey erscheint ohne Ehemann Justin Bieber auf Oscar-Party

Die alljährliche Afterparty der Oscars lässt sich auch Hailey Bieber (28) nicht entgehen. Das Model glänzte am Sonntagabend in einer engen, trägerlosen Vintage-Robe von Yves Saint Laurent auf dem roten Teppich und sorgte für einen aufregenden Auftritt. Es war allerdings nicht nur der elegante Look, mit dem sie die Aufmerksamkeit auf sich zog: Hailey besuchte die Vanity-Fair-Oscar-Party ohne Ehemann Justin Bieber (31). Einen Tag zuvor feierten sie noch gemeinsam den 31. Geburtstag des Sängers. Seine Abwesenheit soll laut Daily Mail wieder einige seiner Fans beunruhigen.

Die Sorge um Justin und seine Gesundheit ist schon seit einigen Wochen groß. Auslöser dafür waren zuletzt Schnappschüsse, auf denen der "Love Yourself"-Interpret ausgelaugt und erschöpft ausgesehen hatte. Seitdem machen vor allem Gerüchte die Runde, dass möglicher Drogenkonsum für seinen vermeintlich labilen Gesundheitszustand verantwortlich sein soll. Justins Sprecherin wies diese Gerüchte jedoch entschieden zurück und erklärte zuletzt gegenüber TMZ: "Die wiederkehrende Erzählung, dass Justin harte Drogen konsumiert, ist absolut nicht wahr." Vielmehr sei Justin aktuell "an einem der besten Punkte in seinem Leben".

Haileys Auftritt ohne ihren Ehemann befeuert zudem auch wieder die Gerüchte darüber, dass das Paar womöglich seit geraumer Zeit in einer Liebeskrise stecken würde. Die wilden Spekulationen weisen die 28-Jährige und der Musiker aber regelmäßig mit gemeinsamen Turtelfotos auf Social Media von sich. Zudem soll Hailey Justin in seiner wohl aktuell schweren Phase stets zur Seite stehen und eine tolle Unterstützung für ihn sein. "Hailey ist immer für ihn da und zeigt viel Verständnis", erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly. Sie überstehen die turbulente Zeit zusammen – auch, wenn sie nicht gemeinsam auf Veranstaltungen wie der Oscar-Party erscheinen.

ActionPress Justin Bieber im Januar 2025

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, März 2025

