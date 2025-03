Maura Higgins knutscht mit vergebenem Danny bei Brit Awards

Reality-Bekanntheit Maura Higgins sorgte bei der Brit Awards Afterparty für Schlagzeilen, als sie mit dem verheirateten Musiker Danny Jones gesichtet wurde. Die beiden, die sich zuvor bei der britischen Ausgabe von "I'm A Celebrity" näher kennengelernt hatten, verbrachten den Abend zusammen auf mehreren exklusiven Events in London. Laut Beobachtern wirkten Maura und Danny äußerst vertraut, unterhielten sich angeregt. Wie Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen, teilten die beiden sogar einen betrunkenen Kuss im Foyer einer Party. Später am Abend soll Maura Danny lachend hinterhergerufen haben, bevor sie getrennt in ihre jeweiligen Autos stiegen.

Die beiden Stars waren während der Brit Awards zunächst an getrennten Tischen platziert gewesen, trafen sich jedoch bei der Feier von Universal Music wieder, wo sie sich Berichten zufolge 90 Minuten lang unterhielten. Danny, der seit 2014 mit Georgia Horsley verheiratet ist, legte während des Gesprächs mehrfach seinen Arm um Maura, während sie ihre Schulter an ihn lehnte. Beide wurden später bei einer weiteren Afterparty im Nobu Hotel entdeckt, wo sie scheinbar erneut ihre Zweisamkeit genossen. Ob es sich bei ihrem Verhalten um bloße Unbekümmertheit oder mehr handeln könnte, bleibt offen.

Erst vor wenigen Monaten wurde noch über eine Romanze zwischen Maura und Pete Wicks (36) spekuliert, nachdem die beiden in einem Hotel gesichtet worden waren. Trotz anhaltender Gerüchte hat sich die TV-Persönlichkeit bisher noch nicht zu einer möglichen Beziehung geäußert. In einem Interview mit "This Morning" gab Maura lediglich preis, dass sie Pete sehr schätze.

Getty Images Maura Higgins bei den BRIT Awards 2025

Jeff Spicer/Getty Images for Warner Bros. Discovery, Jeff Spicer/Getty Images Maura Higgins und Pete Wicks

