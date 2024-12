Bestätigt Maura Higgins hier ihre Romanze mit Pete Wicks?

Schon seit einigen Monaten wird spekuliert, ob Maura Higgins und Pete Wicks (36) eine Beziehung führen. Bisher hielten sich die beiden Realitystars hinsichtlich ihres Beziehungsstatus stets bedeckt. Nachdem Maura vor Kurzem aus der britischen Version des Dschungelcamps geflogen war, wurde sie per Video live zu "This Morning" geschaltet und von Moderatorin Alison gefragt, ob sie sich nun mit Pete treffen werde. "Ich bin sehr aufgeregt, dass du dich mit Pete triffst, wenn du zurückkommst – wir alle wissen, dass es Pete ist. Sag jetzt nicht, dass er es nicht ist! Wir alle wissen, dass er es ist und er liebt dich, du liebst ihn", sprudelte es aus Alison heraus. Maura wusste, gekonnt mit dem Fragenhagel umzugehen. Sie schlängelte sich um eine konkrete Antwort herum, bis sie schließlich meinte: "Ich kann mich nicht erinnern, es gesagt zu haben, aber ich habe die Worte gesagt: 'Ich vermisse ihn.' Ich vermisse ihn wirklich – so wie ich alle meine Freunde und meine Familie vermisse. Er hat mich so sehr unterstützt."

Alison war mit dieser Antwort aber offenbar nicht zufrieden und legte noch einen obendrauf. Sie bohrte weiter: "Kann ich Brautjungfer sein?" Maura entgegnete ihr: "Du kannst eine Brautjungfer sein, Alison, um Himmels willen." Ob die beiden Reality-TV-Bekanntheiten nun wirklich eine Beziehung führen, lässt die 33-Jährige offen. Vergangenen Monat sprach sie allerdings in den höchsten Tönen von ihrer vermeintlichen Flamme. "Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Ich verehre ihn, er ist fantastisch", schwärmte Maura gegenüber Dating-Experten Paul Brunson, wie der Mirror berichtete.

Die ersten Liebesgerüchte um Maura und Pete tauchten im August dieses Jahres auf. Die Realitystars wurden im Broadwick Soho Hotel erwischt, als sie einen innigen Kuss austauschten. Dieses Szenario wurde außerdem von einem Augenzeugen beobachtet, der gegenüber The Sun aussagte: "Es war kein Kuss, den man einem Freund gibt, es war sehr leidenschaftlich. Sie sahen total verliebt aus und versuchten nicht, es zu verbergen." Maura und Pete sollen "total eingenommen voneinander" gewesen sein und "sehr verliebt" ausgesehen haben.

Getty Images Maura Higgins, Reality-Star

Getty Images Pete Wicks, Realitystar

