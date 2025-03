Preview: Klaas Heufer-Umlauf mischt das GNTM-Umstyling auf

Diese Woche steht wohl eine der beliebtesten Folgen von Germany's Next Topmodel an: Die Models stellen sich dem großen Umstyling. Und wie ProSieben jetzt anteasert, holt sich Chefjurorin Heidi Klum (51) dafür einen ganz besonderen Gast in die Sendung. Klaas Heufer-Umlauf (41) unterstützt das Umstyling-Team! "Ich habe Friseur gelernt, aber nie wieder professionell gemacht. Damenhaarschnitte konnte ich nie so richtig supergut. Aber ich meine, wir wollen ja was ändern. Das schaffe ich!", erklärt der Moderator. Ob er tatsächlich zur Schere greift, erfahren Zuschauer aber erst am kommenden Donnerstag.

Was aber wohl sicher ist: Die 13 übriggebliebenen Kandidatinnen werden wie in den bisherigen Staffeln wieder eine Achterbahn der Gefühle erleben. Fünf Teilnehmerinnen ist die Chance, sich dieser Challenge zu stellen, in der vergangenen Folge jedoch knapp entgangen. In der dritten Ausgabe der Castingshow sollten sich die Models in bunt-eleganten Kreationen des Designers Kevin Germanier vor Heidi und Gastjurorin Romee Strijd (29) auf dem Laufsteg beweisen. Für Angelina, Marie, Jessica, Leila und Marlene reichte es nicht – und sie mussten ohne Foto die Heimreise antreten.

Aber auch bei den Male-Models wurde in den vergangenen Folgen aussortiert. Von rund 100 Teilnehmern sind mittlerweile nur noch zwölf übrig, die eine Chance auf die Modelkrone haben. Unter den Glücklichen, die von Star-Fotograf Rankin für die offizielle Kampagne abgelichtet wurden, befanden sich zum Beispiel Keanu aus Höhenkirchen, Newcomer Faruk aus Bergkamen und Eliob, der in Tokio lebt und schon zehn Jahre Erfahrung in der Branche sammeln konnte. Außerdem kämpfen Samuel aus Köln, der Berliner Tim, die Kandidaten Ray, Nawin, Mattes, Ethan, Jannik und Moritz sowie Lian aus der Schweiz noch um den Sieg.

ProSieben/Daniel Graf Die "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen beim Butterfly-Walk

ProSieben / Nadine Rupp "Germany's Next Topmodel"- Kandidaten

