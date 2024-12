Barry Keoghan öffnet sich über Kindheit in Pflegefamilien

Barry Keoghan (32) hatte keine einfache Kindheit. Der Schauspieler verbrachte mehrere Jahre seiner Kindheit in verschiedenen Pflegefamilien. In einem offenen Gespräch bei SiriusXMs "This Life of Mine with James Corden (46)" berichtet der Ire über diese Zeit, in der er immer wieder seine Bezugspersonen wechseln musste. "Als Kind weiß man nicht, was vor sich geht", erzählt er. Man hänge an jeder Person, die einem irgendeine Art von Fürsorge zeigt, doch könne sich nie richtig einleben, da man wieder aus dem Umfeld gerissen wird. Das habe ihn stark geprägt: "Diese Leute nehmen dich mit, weil sie sich um dich kümmern und dir auf deinem Weg helfen wollen, aber sie werden zu deiner Familie. Du kommst an und denkst, das ist es. Und dann wird man mitgenommen und geht zu einem anderen, und das fängt an, einen zu beeinflussen."

Die Erfahrungen führten zu Problemen mit Vertrauen, Bindung und der Angst vor Verlassenwerden, die ihm noch heute zu schaffen machen. "Ich habe viele Jahre mit verschiedenen Therapeuten daran gearbeitet", gibt der 32-Jährige offen zu. Besonders herausfordernd sei es für ihn gewesen, Vertrauen in zwischenmenschliche Beziehungen oder sogar Freundschaften aufzubauen, da er stets das Gefühl hatte, dass niemand wirklich an ihm interessiert sei. Auch als Erwachsener und Vater eines Sohnes fühle er sich noch immer mit diesen Herausforderungen konfrontiert, da ihm eine Richtlinie aus der eigenen Kindheit fehle.

Heute ist Barry selbst Vater und reflektiert darüber, welche Werte er seinem eigenen Kind vermitteln möchte. "Normalerweise haben Menschen etwas, auf das sie zurückgreifen können", meinte er in Bezug auf die Beziehung zu eigenen Eltern: "Aber ich hatte nichts." Trotz der Herausforderungen hat er es geschafft, eine erfolgreiche Karriere aufzubauen und ist für seine Rollen in Filmen wie "Dunkirk", "Saltburn" und "The Banshees of Inisherin" bekannt. Vor einigen Monaten kam er mit Sabrina Carpenter (25) zusammen, doch soll sich erst kürzlich von ihr getrennt haben.

Getty Images Barry Keoghan bei der Burberry Fashion Show im September 2024

Instagram / CjK1_yJs4Am Barry Keoghan mit seinem Sohn Brando

