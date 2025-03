Alec Baldwin dachte nach "Rust"-Tragödie über Suizid nach

Alec Baldwin (66) war im Oktober 2021 in einen tragischen Unfall involviert: Der Schauspieler bediente am Set seines Films "Rust" eine Waffe und erschoss dabei versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42). Wie seine Frau Hilaria (41) jetzt in einer neuen Folge der Realityshow "The Baldwins" offenbart, plagte den Hollywoodstar danach sehr viel Schuld – weshalb er sogar mit Suizidgedanken kämpfte. "Er war in diese Situation verwickelt, die sich niemand auch nur ansatzweise vorstellen kann. Er ging immer wieder zurück zu diesem Tag und wünschte sich, er wäre es gewesen. Er würde sofort den Platz tauschen", schildert die Unternehmerin.

Die Tragödie und die damit verbundenen juristischen Auseinandersetzungen sowie öffentlichen Diskussionen setzten dem 66-Jährigen aber nicht nur mental zu, sondern bereiteten ihm auch viele gesundheitliche Probleme. "Es hat seine Gesundheit und seine psychische Verfassung stark beeinträchtigt", erzählt Hilaria und führt weiter aus: "In den vergangenen paar Jahren hatte er plötzlich Herzprobleme. Er wurde mehrfach ins Krankenhaus eingeliefert. Er ist in Ohnmacht gefallen." Alec befinde sich auch nach wie vor in einer schwierigen Phase, jedoch hoffe die 41-Jährige, dass sie sich einem Licht am Ende des Tunnels nähern.

Alec war nach dem erschütternden Unfall mit einer Anklage wegen fahrlässiger Tötung konfrontiert, weshalb ihm eine 18-monatige Haftstrafe drohte. Der Prozess fand im Juli des vergangenen Jahres statt und wurde nach einigen Tagen vor Gericht unterbrochen: Die Richterin entließ die Geschworenen für den Zeitpunkt, da das Anwaltsteam des "Wenn Liebe so einfach wäre"-Darstellers argumentiert hatte, die Staatsanwälte hätten Beweise unterschlagen. Wie unter anderem People berichtete, durfte der Familienvater am Ende tatsächlich aufatmen: Seine Klage wurde fallengelassen und er wurde freigesprochen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Februar 2025