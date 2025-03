Alltagsstress: Samira Yavuz reflektiert ihre Ex-Beziehung

Samira Yavuz (31) hat in ihrem Podcast "BADASS statt SAD ASS – Trennungstalk mit Samira" offen über die Herausforderungen ihrer ehemaligen Beziehung gesprochen. Dabei reflektiert der Reality-TV-Star vor allem, wie Alltagsstress und der Fokus auf die Kinder die Partnerschaft beeinflusst haben. Sie berichtet von den Belastungen der vergangenen Jahre: "Das war auch so viel Druck, der auf uns gelastet hat: die ganzen Umzüge, Kinder bekommen, der Krankenhausaufenthalt von Valea und natürlich der Druck, beruflich immer präsent sein zu müssen." Für sie habe sich das so angefühlt, als würde sie auf "drei, vier, fünf, zehn Hochzeiten" gleichzeitig tanzen. Obwohl die Kinder immer an erster Stelle standen, betont sie, wie wichtig eine stabile Beziehung zwischen den Partnern für die gesamte Familie sei.

Im Podcast enthüllte Samira auch, dass sie und ihr Noch-Ehemann Serkan Yavuz (31) oft aneinander vorbeigeredet hätten. Häufig habe es Situationen gegeben, in denen sie erwartet habe, dass Serkan ihre Bedürfnisse ohne Worte erkennt – was jedoch nicht immer der Fall gewesen sei. Auch Serkan habe wohl ähnliche Frustrationen erlebt. Mit den täglichen Herausforderungen sei es oft schwer gewesen, sich gegenseitig die notwendige Wertschätzung entgegenzubringen. "Ich denke, es ist schon wichtig, dass man sich ab und an diese Erdung holt und dann auch mit dem Partner wirklich auf Augenhöhe ist und von Herz zu Herz redet", so Samira. Sie glaubt, dass solch ein Austausch im stressigen Alltag meist zu kurz komme und kritische Situationen dadurch vorprogrammiert seien.

Samira und Serkan lernten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennen, waren seither ein Paar und ziehen heute gemeinsam zwei Kinder groß. Im Januar verkündeten sie das Beziehungs-Aus. Ihre Ehe wirkte nach außen hin stets harmonisch, doch Samira gibt zu, dass insbesondere in Beziehungen mit kleinen Kindern die Partnerschaft oft zurückstehe. "Wenn morgens, mittags, abends alles um die Babys geht – was bleibt dann für den Partner?", sinniert sie im Podcast. Mit den Herausforderungen offen umzugehen, scheint für Samira ein wichtiger Schritt zu sein.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Collage: Getty Images, Instagram Collage: Serkan und Samira Yavuz, Ex-Paar

