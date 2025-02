So geht es Samira Yavuz nach der Trennung von Serkan

Eigentlich galten Samira (31) und Serkan Yavuz (31) in der deutschen Reality-TV-Branche als echtes Traumpaar. Umso überraschender kam die Trennung der beiden. Im Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" spricht die zweifache Mutter jetzt Klartext. Sie packt nicht nur über den Grund für das Liebes-Aus aus, sondern verrät auch, wie sie jetzt weitermachen will. Als Erstes müsse nun eine neue Unterkunft her, so Samira. Sie sei auf der Suche nach einer neuen Wohnung. "Es ist so schwer. Ich sitze hier in diesem Haus und alles, was ich hier sehe, da steht 'Wir' drauf. Das ist nicht mein Zuhause, das ist unser Zuhause", erklärt sie. Ganz düster sehe ihre Zukunft aber nicht aus – vielmehr scheint die Influencerin positiv auf das Kommende zu blicken: "Ich habe so viel Perspektive. Ich habe schon so viel in meinem Leben erreicht und es gibt noch so viel mehr zu holen. Und vor allem gibt es einen Ort, an dem ich glücklich bin."

Eine ganz wichtige Rolle spielen dabei die beiden Töchter, die Samira und Serkan gemeinsam haben. In Gegenwart der Mädchen wolle die 31-Jährige sich aber erst einmal nicht anmerken lassen, wie hart die Situation für sie ist. "Ich muss stark bleiben. Es ist ein Ein-Personen-Stück. Ich will nicht, dass Nova das bemerkt oder mich mit verheulten Augen sieht", betont sie. Wenn es um ihre Kinder geht, ziehen Samira und Serkan auch weiterhin an einem Strang. Serkan kümmere sich weiter liebevoll um seine Töchter: "Egal, was gerade los ist: Es hat überhaupt nicht mit den Kindern zu tun. Serkan ist wirklich ein guter Vater, der liebt seine Kinder, ermöglicht ihnen alles und ist immer für sie da."

Dennoch kam die Trennung der beiden vergangene Woche für viele Fans sicher aus dem Nichts. Als sei das nicht schon schlimm genug, dauerte es nicht lange, bis die ersten Gerüchte aufkamen, Serkan sei seiner Partnerin fremdgegangen. Viele User im Netz vermuteten, der TV-Star habe eine Affäre mit der Reality-Bekanntheit Laura Maria Lettgen gehabt. Allerdings bezog Samira hier schnell bei Instagram Stellung und betonte, dass Laura nichts mit der Trennung zu tun habe. Im Podcast erklärt sie allerdings, dass es tatsächlich einen Seitensprung gegeben habe. Details wolle sie aber nicht verraten.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

Instagram / samirayasminleila Samira mit ihrer Tochter Nova

