Demi Sims bestätigt ihre Beziehung mit Jazz auf Red Carpet

Demi Sims ist wieder in festen Händen. Die Reality-TV-Bekanntheit ließ sich am Dienstag bei der Premiere der neuen Komödie "One of Them Days" in London blicken – und machte auf dem roten Teppich kurzerhand ihre neue Beziehung mit Jazz Saunders publik. Wie auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, zu sehen ist, posierten Demi und die "Made in Chelsea"-Darstellerin gemeinsam vor den Kameras, tauschten liebevolle Blicke und sogar einen leidenschaftlichen Kuss miteinander aus.

Für Jazz ist die Beziehungsoffenbarung wohl ein großer Schritt: Laut Daily Mail machte die Schauspielerin erst am Wochenende in einem Video auf TikTok ihre Anziehung zu Frauen bekannt. "TikTok hat's herausgefunden, also lasse ich das einfach so stehen... die Katze ist aus dem Sack", kommentierte sie ihren Clip mit einem roten Herz und einem Regenbogen-Emoji, in dem sie lächelnd zu Cat Burns' Lied "Girls!" mitsingt. "Ich kann nicht anders, als mich so glücklich zu fühlen, dass ich über Mädchen reden darf, über Mädchen reden darf, über Mädchen reden darf. Ich will nur über Mädchen reden, über Mädchen reden", lautet der Text des Songs.

Für Demi ist das aber nicht die erste Beziehung mit einer Frau. Sie war in der Vergangenheit mit Finger weg!-Bekanntheit Francesca Farago (31) und dem britischen Realitystar Megan Barton-Hanson liiert. Zuletzt bandelte Demi mit der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin Eve Gale an und genoss viel "Quality Time" mit ihr. Doch ein Paar wurde nicht aus ihnen. "Ich mag sie wirklich. Ich genieße ihre Gesellschaft und wir hatten ein paar Dates, aber nichts Ernstes", erklärte Eve in einem Interview mit der Daily Mail. Doch nun scheint die The Only Way Is Essex-Berühmtheit Demi in Jazz ihre neue große Liebe gefunden zu haben.

Instagram / jazz.saunders Jazz Saunders, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / demsims Demi Sims, UK-Star

