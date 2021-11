Sie ist kein Kind von Traurigkeit! Im Januar 2021 überraschte die Influencerin Demi Sims mit dieser Nachricht: Sie ist mit der Finger weg!-Bekanntheit Francesca Farago zusammen! Doch nur ein paar Monate später war schon wieder alles vorbei. Von Liebeskummer aber keine Spur. Immer wieder wird Francescas Ex mit anderen heißen Ladys an ihrer Seite gesehen – zuletzt mit Christina Carmela. Und jetzt züngelte Demi sogar schon mit der Nächsten!

Auf Instagram teilte sie sogar Pics und Clips von dem Techtelmechtel. So küsst Demi den Netz-Star Alexa Brooke und im nächsten Moment knutscht sie sogar die Brüste der Brünetten ab. Die "The Only Way Is Essex"-Bekanntheit hält dann scherzhaft um Alexas Hand an: "Heirate mich", witzelte sie. Aber auch ihre Verflossene Francesca lenkt sich bereits mit einem Hottie ab.

Ein aufmerksamer Promiflash-Leser soll sie mit niemand Geringerem als Loris Karius (28) in Berlin gesehen haben. Sophia Thomallas Ex und Francesca wird seither ein Flirt nachgesagt. Die beiden liken auch gegenseitig zahlreiche ihrer Beiträge im Netz, weswegen deren Fans weiterhin über eine Liebelei spekulieren.

Instagram / alexabrookex Demi Sims und Alexa Brooke, Netz-Stars

Instagram / francescafarago Francesca Farago und Demi Sims, TV-Bekanntheiten

Instagram / loriskarius; Instagram / francescafarago Collage: Loris Karius und Francesca Farago

