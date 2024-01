"F*ck you": Demi Sims schockt Fans mit neuem Gesichtstattoo

Ob sie das ernst meint? Demi Sims ist seit ihrer Teilnahme in der Serie The Only Way Is Essex ein gefeierter Reality-TV-Star. In der Vergangenheit sorgte sie mit ihrem turbulenten Liebesleben für Aufsehen. Nach ihrer gescheiterten Beziehung mit Finger weg!-Bekanntheit Francesca Farago (30) wurde sie des Öfteren mit verschiedenen Frauen knutschend erwischt. Jetzt überrascht das Show-Sternchen ihre Fans allerdings mit etwas anderem – Demis Gesicht soll nun ein "F**k you"-Tattoo zieren!

Kürzlich veröffentlichte sie auf TikTok ein neues Video – mit einem Tätowierer. In dem Clip zeigte die Beauty den Ablauf der Behandlung und legte sich kurzerhand mit ihrem Gesicht unter die Nadel des Künstlers. Der Vordruck zeigte das Motiv – ein "F**k you"- Schriftzug sollte es werden – und so kam es offenbar auch.

Der gewagte neue Look stößt bei ihrer Community auf große Resonanz. "Nee, du bist so schön – ich hoffe, es ist nicht dauerhaft", hofft beispielsweise einer ihrer Follower. Andere Nutzer zweifeln generell die Echtheit des Projektes an. "Müsste man vor einem Tattoo nicht das Make-up entfernen?", heißt es in den Kommentaren.

Instagram / demsims Demi Sims, UK-Star

Instagram / demsims Demi Sims, "The Only Way Is Essex"-Star

TikTok / demisims Demi Sims, UK-Star

