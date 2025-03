Demi Sims schwärmt von neuer Beziehung mit Jazz Saunders

"The Only Way Is Essex"-Bekanntheit Demi Sims hat ihre neue Beziehung offiziell gemacht. Gemeinsam mit der "Made in Chelsea"-Darstellerin Jazz Saunders erschien sie vergangene Woche bei einer Presseveranstaltung zum Radio 1 Big Weekend im Standard Hotel in London, wo sie erstmals über ihre Romanze sprach. "Unsere Romanze läuft wirklich gut, Jazz ist ein tolles Mädchen, und es ist alles sehr gesund", sagte Demi im Gespräch mit der Zeitung The Sun. Die beiden hatten sich über ihre gemeinsame Bekannte Yasmine Zweegers kennengelernt. "Sie sah mich an einem Abend beim Ausgehen und meinte zu Jazz: 'Demi wäre genau dein Typ.'" Tatsächlich scheint sich daraus eine besondere Verbindung entwickelt zu haben.

Für Jazz war der öffentliche Auftritt mit Demi ein bedeutender Moment. Kurz zuvor hatte sie auf TikTok ihre sexuelle Orientierung bekanntgegeben, nachdem Fans über ihre Postings zu spekulieren begonnen hatten. In einem Video, das mit dem Lied "Girls!" von Cat Burns unterlegt war, hatte sie schmunzelnd verkündet: "TikTok hat's herausgefunden, also lasse ich das jetzt so stehen... die Katze ist aus dem Sack." Fans zeigten sich begeistert von ihrem mutigen Schritt und lobten Jazz für ihre Offenheit. "Das fühlt sich wie ein echter Fortschritt an", kommentierte einer. Jazz und Demi genossen es sichtlich, bei einem späteren Event liebevolle Momente vor den Kameras zu teilen. Jazz zeigte sich überwältigt von der positiven Resonanz auf ihre Coming-out-Geschichte.

Für Demi ist Jazz jedoch nicht die erste Frau in ihrem Leben. Bereits in der Vergangenheit war sie mit der "Too Hot To Handle"-Darstellerin Francesca Farago (31) und der britischen TV-Persönlichkeit Megan Barton Hanson (31) liiert. Auch mit anderen prominenten Namen wie Eve Gale verband sie eine kurze, aber intensive Bekanntschaft. Doch während frühere Beziehungen oft nicht lange hielten, ist Demi jetzt optimistisch, wie sie gegenüber The Sun betonte: "Jazz hat ein wirklich gutes Herz, und so etwas ist heutzutage schwer zu finden." Mit dieser Mischung aus Offenheit und Zuneigung könnten die beiden künftig vielleicht eines der neuen Power-Couples der britischen Reality-TV-Szene sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / demsims Demi Sims, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / demsims Demi Sims, UK-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige