Homophobe Hassnachrichten: Knossi steht hinter Marc Eggers

Marc Eggers (38) macht gerade eine schwere Zeit durch. Wie er in einem kürzlich veröffentlichten Video erzählte, erhält der YouTuber seit seiner Romanze mit Bill Kaulitz (35) zahlreiche Hassnachrichten. In seinem Twitch-Stream äußert sich nun auch Knossi (38), der momentan an der Seite von Marc in der Realityshow "Mission Unknown: Atlantik" zu sehen ist. "Wenn zwei sich lieben, ist es doch völlig egal, ob das zwei Männer sind oder irgendwas", betont er ungläubig und stellt klar, dass Marcs Privatleben niemanden etwas angehe. Zudem verrät der Influencer, dass er voll und ganz hinter seinem Kollegen stehe.

Marc machte die erschütternden Neuigkeiten Mitte Februar auf seinem Instagram-Account öffentlich: "Ich bekomme seit Monaten wirklich unzählige Hassnachrichten, homophobe Nachrichten, Morddrohungen, Beleidigungen rauf und runter." Mit Kritik an seiner Person habe er generell kein Problem, doch die Nachrichten, die ihn erreichten, würden zu weit gehen, wie er erklärte: "Es ist meines Erachtens nicht okay, dass Leute dermaßen beleidigt werden aufgrund ihrer vermeintlichen sexuellen Ausrichtung."

Seine Liebelei mit Bill hatte den Stein offenbar ins Rollen gebracht: 2023 waren die beiden auf dem Münchner Oktoberfest beim Knutschen erwischt worden. Kurz darauf hatte Marc sogar einen Auftritt in der Netflix-Show von Bill und seinem Zwillingsbruder Tom (35). Erst Ende 2024 hatte Bill dann endlich bestätigt, dass er wieder in festen Händen sei – doch schon im Januar war offenbar alles wieder aus und vorbei. "Jetzt ist bald Valentinstag, da brauche ich wieder Blumen, damit ich meine Trauer darüber, dass ich Single bin, [bewältigen kann]", verkündete er in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood".

