Gekorbt von Florian Silbereisen: So reagiert Dieter Bohlen

Am vergangenen Samstag begrüßte Florian Silbereisen (43) die Zuschauer zu den "Schlagerchampions". An diesem Abend feierte er die größten Hits der deutschen Schlagerszene – von denen einige aus Dieter Bohlens (70) Feder stammen. Sein ehemaliger Modern Talking-Kollege Thomas Anders (61) performte mehrere ihrer gemeinsamen Songs, wie "Cheri, Cheri Lady" und "You're My Heart, You're My Soul", auf der Bühne. Der DSDS-Juror war allerdings nirgendwo zu entdecken. Fans vermuteten deshalb, dass die Stimmung zwischen Florian und dem Produzenten eisig sein könnte. Doch Dieter gab kurz darauf in seiner Instagram-Story Entwarnung. "Man muss ja nicht immer dabei sein", erklärte er seinen Followern.

Mit Modern Talking feierten Thomas und Dieter in den 80er-Jahren einen Riesenerfolg. Doch die beiden Musiker waren nicht immer glücklich miteinander und gingen im Clinch auseinander. Mitte Januar kündigte der 61-Jährige im Netz an, zum 40. Jubiläum der Band eine Neuauflage ihrer größten Hits zu produzieren. Sein ehemaliger Kollege ist an diesem Projekt nicht beteiligt und hat sich bisher nicht öffentlich dazu geäußert.

Dieter muss sich derweil mit einem anderen Thema herumschlagen. Seit Pietro Lombardi (32) aus der DSDS-Jury entlassen wurde, ist der Komponist auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz. Gegenüber Bild erklärte er allerdings im vergangenen November, dass das gar nicht so leicht sei. "Es gibt viele große Künstler, wie Helene Fischer (40), die ich natürlich schon vor hundert Jahren gefragt habe", plauderte er aus. Allerdings habe die Ex-Partnerin von Florian abgesagt, da sie keinen Nachwuchssängern die Herzen brechen wollte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Anders, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Anzeige Anzeige