Single? Ihn schickt "Make Love, Fake Love"-Karina nach Hause

Karina Wagners Reise bei Make Love, Fake Love neigt sich so langsam dem Ende zu. Da in zwei Folgen das Finale bevorsteht, muss sich die Reality-TV-Bekanntheit nach und nach von den Männern verabschieden. Zuletzt entschied sie sich, Wackelkandidat Cansin den Laufpass zu erteilen – doch wie sich in Folge zehn herausstellt, tut sich die 29-Jährige damit keinen Gefallen: Karina schickt einen Single nach Hause!

Wie die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin anschließend im Einzelinterview erklärt, bereue sie ihre Entscheidung aber dennoch nicht. "Natürlich ist es schade, einen Single nach Hause zu schicken, aber Cansin und ich hatten wirklich mehrere Möglichkeiten, um zu gucken, ob das passen könnte oder nicht", erklärt Karina (29) und ergänzt: "Diese Unsicherheiten, diese Zweifel, habe ich ja auch bei ihm gemerkt und ich glaube, daraus kann sich einfach nicht mehr entwickeln." Cansin wiederum scheint der Rauswurf aber etwas mehr mitzunehmen. "Dass ich heute rausfliege, hätte ich nicht gedacht. Manche gehen den richtigen Weg, ich bin anscheinend den falschen Weg gegangen [...] Ich kann zumindest sagen, ich bin immer ehrlich gewesen", betont der Datingshow-Kandidat.

Karina und Cansin hatten im Laufe der gemeinsamen Zeit bei "Make Love, Fake Love" nahezu jede Chance genutzt, um einander besser kennenzulernen. Optisch galt der Tattoo-Liebhaber wohl von vornherein als einer ihrer Favoriten. Der 24-Jährige bekam sogar den ersten Kuss der diesjährigen Staffel. In Folge fünf bekam Cansin dann den heißbegehrten Love Key und durfte somit eine Nacht mit Karina verbringen – doch allem Anschein nach ist der Funke letztendlich nicht übergesprungen.

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Cansin

RTL Cansin und Karina bei "Make Love, Fake Love" 2025

