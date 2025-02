Cansin kassiert Korb bei "Make Love, Fake Love"-Übernachtung

Am Ende der letzten Make Love, Fake Love-Folge überreichte Karina Wagner (28) dem Kandidaten Cansin den heißbegehrten Love Key – wodurch er eine ganze Nacht mit der Single-Lady verbringen darf. In der sechsten Folge der Datingshow gibt es nun einen Einblick in ihr Übernachtungs-Date. Zu sehen ist, wie die beiden wild miteinander rummachen. Als Cansin allerdings versucht, auf Tuchfühlung zu gehen, blockt sie prompt ab. "Er hat einfach versucht, unters Oberteil... Das war so richtig abrupt. Und ich dachte mir so: 'Vielleicht nicht jetzt'. Ich habe es dann irgendwie doch nicht so ganz gefühlt", erklärt Karina im Einzelinterview.

Der 24-Jährige hat die Zeichen direkt verstanden und macht deutlich: "Wenn man die Grenzen gezeigt kriegt, da dämpft man sich dann auch – auch beim Küssen." Der Korb hat offenbar gesessen. Als Mitstreiter Kevin ihn nämlich später fragt, wie er weiter vorgehen will, macht Cansin deutlich, dass er erst mal auf die Bremse drückt. "Ich werde sie gar nicht so belagern. Keine Ahnung, ich werde es ja sehen. Wenn sie Lust hat, mit mir zu reden, wird sie ja auf mich zukommen", ist sich der Tattoo-Liebhaber sicher.

Rein optisch war Cansin von Anfang an einer von Karinas Favoriten – allerdings hatte er es sich ein bisschen bei ihr verbockt. Er ergatterte in den ersten Folgen direkt ein Einzeldate mit ihr. Als es dann zum ersten Kuss der Staffel mit ihm kam, zeigte sich die 28-Jährige allerdings ziemlich unbeeindruckt. "Das war ein Bussi. Wenn die Männer jetzt wirklich denken, dass der erste Kuss gefallen ist…", gab sie enttäuscht zu.

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

RTL Karina Wagner und Cansin, dritte Staffel von "Make Love, Fake Love"

