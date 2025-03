Stefan Raabs neue TV-Show floppt im Rennen um die Quoten

Stefan Raab (58) ist zurück im TV – doch die Quoten seiner neuen RTL-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" geben Anlass zur Sorge. Am Mittwochabend hätten nur noch 850.000 Zuschauer eingeschaltet, was einen deutlichen Rückgang zur Premiere im Februar bedeute, berichtet Quotenmeter. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen habe die Sendung gerade einmal 10,1 Prozent Marktanteil erreicht. Damit verlor Raabs Show nicht nur das Fernduell gegen seinen ehemaligen Erfolgshit "TV total" auf ProSieben mit 10,8 Prozent, sondern auch deutlich gegenüber der Konkurrenz wie "Das große Promibacken", das mit Enie van de Meiklokjes (50) weiterhin starke Quoten einfährt.

Die schwächelnden Quoten von Raabs Sendung sind vor allem deshalb bemerkenswert, weil die Show mit hohen Erwartungen gestartet war und die erste Folge Anfang Februar noch fast doppelt so viele Zuschauer wie jetzt anlockte. Währenddessen behauptet sich "Germany's Next Topmodel", das direkt gegen Raabs Show lief, trotz leichter Einbußen auf solidem Niveau: Heidi Klums (51) Castingformat lockte am Mittwoch 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und war in der Zielgruppe mit 12,7 Prozent Marktanteil erfolgreicher als Raabs Format. Zeitgleich punktete das ZDF mit "Aktenzeichen XY... Cold Cases", das am selben Abend 4,46 Millionen Menschen vor die Bildschirme fesselte und im jungen Publikum Marktführer war.

Stefan Raab bleibt trotz der schwierigen Quotenlage eine Fernsehlegende. Der Entertainer, der sich 2015 aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte, ist vielen Zuschauern durch Formate wie "TV total" oder "Schlag den Raab" unvergessen. Noch bis heute werden die früheren Erfolge seiner Karriere oft zitiert, von den witzigen Raab-in-Gefahr-Clips bis hin zu seiner musikalischen Ader, die ihm sogar einen Sieg bei der Bundesvision Song Contest-Reihe einbrachte. Auch privat zieht sich Raab eher zurück: Der Familienvater meidet die Öffentlichkeit und lässt sein Umfeld meist im Dunkeln darüber, was er hinter den Kulissen treibt.

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton und Stefan Raab in "Du gewinnst hier nicht die Million", Februar 2025

Getty Images Stefan Raab, Oktober 2015

