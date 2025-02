Nach Streaming-Flop: Stefan Raabs Show wird im TV zum Hit

Die Show "Du gewinnst hier nicht die Million" sorgte für Stefan Raabs (58) großes TV-Comeback. Doch es lief wohl nicht so gut wie gedacht: Im hauseigenen Streamingportal des Senders RTL schwächelte die Spielshow. Jetzt durfte der Moderator mitsamt seiner Sendung ins Free-TV umziehen – und das war offenbar eine gute Entscheidung, denn dort läuft es wesentlich besser. Wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gab, erreichte "Du gewinnst hier nicht die Million" bei der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von rund 15,5 Prozent, was in etwa 0,8 Millionen Zuschauer bedeutet. Für Stefan und seine Show ist dies als großer Erfolg zu werten. Bei der nächsthöheren Altersgruppe lagen die Quoten sogar bei rund 1,13 Millionen TV-Fans.

Damit dürfte Stefan sich fürs Erste einen Platz im TV-Programm seines aktuellen Haussenders RTL gesichert haben. Im Streaming schien sein Format zuvor ein wenig auf der Kippe zu stehen. Ende Dezember, genauer gesagt in der 47. Kalenderwoche, stand "Du gewinnst hier nicht die Million" laut Quotenmeter bei etwa 200.000 Zuschauern – das stellte bereits einen Verlust von rund 30.000 Zuschauern im Vergleich zur Vorwoche dar. Dieser Abwärtstrend zeichnete sich schon in den ersten Wochen der Ausstrahlung ab, denn anhand der Klickzahlen war zu erkennen, dass sich offenbar immer weniger Fans für die Show interessierten. Onlineformate wie Temptation Island V.I.P. liefen Stefan den Rang ab.

Vielleicht waren es auch die Gäste in Stefans erster Free-TV-Sendung, die das Publikum vor die Bildschirme lockten. Der 58-Jährige präsentierte nämlich ein buntes Potpourri aus unterschiedlichen Bereichen des öffentlichen Lebens. Unter anderem war Moderatorin Barbara Schöneberger (50) dabei. Spielleiter war wie immer Stefans Kumpel Elton (53). Besonders interessant war wohl aber der Auftritt von Robert Habeck (55). Der Politiker ist Kanzlerkandidat für die anstehenden Bundestagswahlen für Die Grünen, und mit einem Auftritt in einer Unterhaltungsshow rechneten wohl die wenigsten.

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton und Stefan Raab in "Du gewinnst hier nicht die Million", Februar 2025

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Barbara Schöneberger, Robert Habeck und Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

