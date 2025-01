Jesy Nelson und On-off-Partner Zion erwarten Zwillinge

Zuckersüße Neuigkeiten bei Jesy Nelson (33) und Zion Foster! Die ehemalige Little Mix-Bekanntheit und ihr Partner erwarten Nachwuchs. Auf Instagram teilen die beiden die frohe Botschaft mit ihren Followern. Jesy und Zion posten ein Polaroid-Foto, auf dem der wachsende Babybauch der Sängerin deutlich zu sehen ist. Dazu schreiben sie: "Sie isst ab jetzt für drei." Jesy und Zion erwarten demnach Zwillinge!

Ihre Familie und Freunde sind außer sich vor Freude. "Herzlichen Glückwunsch, meine wunderschöne Bestie! Ich bin so glücklich für dich und Zion! Ich liebe euch beide! Ich kann es kaum erwarten, Onkel zu werden!", schreibt ein guter Freund des Paares in der Kommentarspalte des Beitrags. "Die besten Neuigkeiten. Herzlichen Glückwunsch an euch beide", freut sich ein weiterer Follower über die Babynews.

Jesy und Zion sollen in der Vergangenheit schon mal getrennt gewesen sein. Doch nur wenige Monate später sorgten die beiden wieder für Liebesspekulationen. Die Musiker wurden knutschend bei einem Spaziergang gesehen – und das, nachdem ein Insider aus dem Umfeld des Paares eigentlich die Trennung bestätigt hatte. Anschließend ging es für Jesy und Zion in den gemeinsamen Australien-Urlaub.

Anzeige Anzeige

TikTok / jesynelson Zion Foster und Jesy Nelson im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesy Nelson, 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige