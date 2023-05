Cody Walker benennt sein Baby nach seinem Bruder Paul Walker

So niedlich gedenkt Cody Walker (34) seines verstorbenen Bruders! Im November 2013 war Paul Walker (✝40) bei einem Autounfall gestorben. Der plötzliche Tod des Schauspielers hinterließ insbesondere bei seiner Familie eine große Lücke – sein jüngerer Bruder trat bereits in seine großen Fußstapfen und verkörperte seine Hauptrolle in Fast & Furious. Jetzt wird der Kalifornier erneut in Ehren gehalten: Cody benannte seinen neugeborenen Sohn nach Paul!

Die Baby-News im Hause Parker sind erst jetzt bekannt geworden: Der 34-Jährige wurde am 30. April zum dritten Mal Vater. Im Interview mit People erklärte Cody, dass sein neuer Nachwuchs auf den Namen Paul Barrett (Bear) Walker hört. "Im November dieses Jahres ist es zehn Jahre her, dass wir meinen Bruder Paul verloren haben, und ich hatte das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist", erklärte er die Namensgebung. Für Cody sei es wichtig, dass Paul weiterhin unvergessen bleibt.

Auch Vin Diesel (55), Pauls Co-Star, ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil in der Familie des 40-Jährigen. Nach dessen Ableben kümmerte sich der Schauspieler um Pauls damals 15-Jährige Tochter Meadow Walker (24). Auch heute noch haben die zwei eine sehr enge Bindung.

Getty Images Paul Walker im November 2003 in Westwood

Instagram / feliciakwalker Felicia Walker und Cody Walker mit ihren Kindern

Action Press / Berliner, Alex J. Meadow Walker und Vin Diesel bei einer Premiere in Hollywood, Juni 2021

