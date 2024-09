Zum Geburtstag: Meadow teilt Erinnerung an Papa Paul Walker

Paul Walker (✝40) wäre heute 51 Jahre alt geworden. An seinem Ehrentag erinnert seine einzige Tochter Meadow Walker (25) in einem rührenden Instagram-Beitrag an ihren verstorbenen Papa: "Alles Gute zum Geburtstag an meinen besten Freund. Ich liebe und vermisse dich jeden Tag so sehr. Danke für alles. Mein Für-immer-Schutzengel." Dazu teilt sie ein Foto, das knapp 20 Jahre alt sein dürfte: Paul als junger Mann mit Meadow, die ihm zu diesem Zeitpunkt gerade so übers Knie reichte. Er lächelt seiner kleinen Tochter liebevoll zu – sie schaut bewundernd zu ihm auf.

Auch elf Jahre nachdem der Fast & Furious Star auf tragische Weise ums Leben kam, ist die Trauer um ihn und die Anteilnahme für seine Familie noch sehr groß. Das zeigt sich auch in der Kommentarspalte von Meadows Beitrag. "Sende dir so viel Liebe", schreibt eine Nutzerin an die 25-Jährige, während eine andere hinzufügt: "Für immer verbunden." Gleichzeitig posten Hunderte von Fans Herz-Emojis unter das niedliche Bild. Meadow nutzt den Geburtstag des verstorbenen Schauspielers auch, um ein soziales Projekt zu bewerben, das den Namen ihres Vaters trägt: Das Paul-Walker-Stipendium, mit dem junge Menschen im Studium für Umwelt- und Meeresschutz unterstützt werden.

Als Tochter des Hollywoodstars gehört Meadow auch heute noch zum inneren Kreis der "Fast & Furious"-Darsteller. Vor allem Pauls Schauspielkollege Vin Diesel (57) ist seit ihrem Verlust eine enge Bezugsperson für das Model. Vergangenes Jahr zollte die junge Frau dann einen ganz besonderen Tribut an ihren Papa: In "Fast X", einer Fortsetzung der bekannten Filmreihe, durfte sie eine kleine Rolle übernehmen. "Der erste 'Fast' wurde veröffentlicht, als ich ein Jahr alt war. [...] Dank meines Vaters bin ich in die 'Fast'-Familie hineingeboren. Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt auch dabei sein darf", teilte die Beauty ihre Freude auf Instagram.

Instagram / meadowwalker Paul Walker mit seiner Tochter Meadow Walker

Action Press / Berliner, Alex J. Meadow Walker und Vin Diesel bei einer Premiere in Hollywood, Juni 2021

