Tragischer Unfalltod: Vor zehn Jahren starb Paul Walker

Ein tragisches Ereignis jährt sich zum zehnten Mal. Paul Walker (✝40) hatte Anfang der 2000er-Jahre zu den beliebtesten Actionstars in Hollywood gehört. In den Filmen der Fast & Furious-Reihe hatte er die Fans als Brian begeistert. Umso schockierender war der Tod des US-Amerikaners dann 2013: Paul kam bei einem Autounfall ums Leben. Heute ist dieser traurige Tag bereits zehn Jahre her – und seine treuen Fans zolle ihm Tribut.

Auf der Plattform X häufen sich schon am frühen Morgen Posts, die Paul gewidmet sind. "Vor zehn Jahren habe ich meinen Lieblingsschauspieler Paul verloren. Bis heute kann ich immer noch nicht glauben, dass so etwas Schönes mir so schnell genommen wurde", schreibt ein User ganz emotional. Zahlreiche andere Nutzer hinterlassen dort ein simples "Ruhe in Frieden" für den Filmstar.

Pauls Familie ist seit seinem Tod bemüht, sein Erbe weiterzuführen. Sein Bruder Cody (35) tat dies zuletzt mit einer rührenden Geste: Er benannte seinen im Mai geborenen Sohn nach Paul. "Im November dieses Jahres ist es zehn Jahre her, dass wir meinen Bruder Paul verloren haben, und ich hatte das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist", erklärte er damals People.

Getty Images Paul Walker in Bochum, März 2017

Getty Images Paul Walker im März 2009

Getty Images Cody und Paul Walker 2003

